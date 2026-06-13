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Copa do Mundo

Estreando em casa na Copa, Estados Unidos atropela Paraguai em Los Angeles

Equipe estadunidense empolgou pela intensidade e colocou os adversários 'na roda'

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Estados Unidos venceu o Paraguai com sobras na estreia da Copa do MundoEstados Unidos venceu o Paraguai com sobras na estreia da Copa do Mundo - Foto por PATRICK T. FALLON / AFP

Pode parecer clichê, mas nem o mais otimista torcedor estadunidense poderia prever. Nesta sexta-feira (12), na partida de estreia dos anfitriões da Copa 2026, os Estados Unidos venceu o Paraguai por 4x1 e iniciou a competição com um empolgante desempenho.  

Ainda nos primeiros minutos, o duelo começou intenso e com finalizações nos dois lados do campo. O ritmo não diminuiu e logo aos seis minutos, os Estados Unidos encontraram o gol que inaugurou o placar. Em jogada de Pulisic e McKennie pelo lado esquerdo, o volante americano tentou encontrar passe na pequena área para um companheiro, mas o meia Bobadilla, do São Paulo, teve azar e desviou a bola para dentro do próprio gol. 

O time sul-americano sentiu o gol e viu os donos da casa crescerem no jogo. Aos 15 minutos, após longa troca de passes, Dest chegou a ficar de frente para a meta, mas não conseguiu superar o goleiro Gill. Os norte-americanos também tiveram um gol anulado aos 27 minutos, marcado por Balogun, por impedimento. 

Três minutos depois, o centroavante Balogun pôde comemorar. Após jogada de Pulisic pela esquerda, o cruzamento sobrou na marca do pênalti e o atacante não perdoou mandando para o fundo das redes. 

A pressão era constante e aos 37 minutos, em um escanteio, o volante Tillman quase aumentou a vantagem de cabeça. A defesa paraguaia só observou. 

Em uma evidente diferença de ritmo, o Paraguai era atropelado. Aos 42, Tillman teve uma nova oportunidade, desta vez com os pés, mas o goleiro Gill impediu. Cinco minutos mais tarde, a oportunidade sobrou para Balogun, que deixou dois zagueiros para trás e soltou uma bomba no ângulo. 

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Após receber as instruções do intervalo, os times voltaram para o segundo tempo. Precisando diminuir o prejuízo, a Albirroja se lançou ao ataque, mas não obteve grandes oportunidades, permanecendo preso na forte marcação do time da casa.  

A reação só veio a aparecer de fato aos 27 minutos. Almirón lutou pela bola e passou para Enciso, já a estrela do time serviu o atacante Maurício, do Palmeiras, que chegou batendo cruzado para diminuir o placar. 

Apostando nos contra-ataques, os Estados Unidos tiveram algumas oportunidades, mas a eficiência parecia ter ficado para trás. Até que aos 52 minutos, no último lance do jogo, o time mandante botou o adversário na roda, Reyna invadiu a área e acertou uma trivela linda para fechar a conta. 

Os norte-americanos agora tentarão manter o embalo diante da Austrália, na próxima sexta-feira (19), em Seattle. Já os paraguaios buscarão se reabilitar no sábado (20), em São Francisco, contra a Turquia. 


Ficha técnica

Estados Unidos 4
Freese; Robinson, Ream, Richards e Freeman; Adams, Tillman (Reyna), McKennie, Pulisic (Berhalter) e Dest (Pepi); Balogun (Weah). Técnico: Maurício Pocchetino.

Paraguai 1
Gill; Cáceres (Velázquez), Gustavo Gómez, Alderete e Júnior Alonso; Almirón (Sosa), Bobadilla (Maurício), Cubas e Diego Gomez (Gamarra); Enciso e Sanabria (Arce).  Técnico: Gustavo Alfaro.

Local: SoFi Stadium (Los Angeles/EUA)
Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)
Gols: Babadilla (contra) aos 6 do 1T, Balogun aos 30 e 49 do 1T, Reyna aos 52 do 2T (EUA) Maurício aos 27 do 2T (PAR)
Cartões amarelos: Cáceres, Almirón, Diego Gomez, Arce, Júnior Alonso (PAR)  Adams (EUA)
 

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