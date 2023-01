Estreando na temporada, Sport visita o Maguary pelo Pernambucano

A- A+

Chegou a vez do Sport estrear na temporada. Após ter o confronto do último final de semana com o Íbis adiado por conta das condições ruins dos gramados da Ilha do Retiro e da Arena de Pernambuco, o Rubro-negro entra em campo na noite desta quarta-feira (11). Em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano, o Leão vai a Bonito, onde encara o Maguary, às 21h, no estádio Arthur Tavares de Melo. O time da casa estreou com derrota na competição. Perdeu para o Salgueiro, por 1x0, no Cornélio de Barros.

Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adotou novos critérios de classificação para a Copa do Brasil de 2024, o Sport dará mais atenção ao Pernambucano. A entidade que comanda o futebol nacional vai extinguir as vagas para o mata-mata via ranking nacional de clubes. A partir de agora, 80 das 92 equipes participantes do torneio irão garantir suas participações via estaduais.

Além disso, com a fraca campanha na temporada passada na edição que teve o Náutico como campeão, o Rubro-negro vê no certame a chance de ganhar confiança para a disputa da Série B do Brasileiro, principal objetivo do clube, depois de não conseguir o sonhado acesso em 2022. É o que garantiu o zagueiro Sabino, em entrevista concedida à assessoria de comunicação do clube.

"Temos os objetivos do clube, mas temos que pensar passo a passo. Primeiro é o Estadual,.então nosso foco é totalmente nele. Mas não deixando de pensar no acesso, porque o começo de ano é importante para nós, e 2022 foi prova viva disso. Temos que começar o ano bem para que no final possamos conseguir os objetivos", salientou o defensor.

Com reforços

Para a partida, o técnico Enderson Moreira poderá contar com os seis reforços oficializados pelo clube. São eles o goleiro Renan, o lateral-esquerdo Igor Cariús, os meias Jorginho e Matheus Vargas, além dos atacantes Edinho e Gabriel Santos. Isso porque, com a abertura da janela de registros nessa terça, o Sport teve tempo hábil para regularizar seus atletas recém-chegados.

Por outro lado, quem não joga é Vagner Love. Após renovar o vínculo com o Leão com a pré-temporada em andamento, o jogador de 38 anos se reapresentou apenas nessa segunda e só deve ficar à disposição nos próximos compromissos.

Ficha técnica

Maguary

Wadson; Rafael Peixoto, Mateus Henrique, Feliphe Gabriel e Paulo Victor; Memo, Ricardo Silva e Rafinha; Bruce, João Gomes e Alan. Técnico: Nilson Corrêa.

Sport

Denival; Eduardo, Thyere, Sabino e Victor Gabriel (Chico) Fabinho e Ronaldo; Labandeira, Juba e Wanderson; Kayke. Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Arthur Tavares de Melo (Bonito/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Humberto Martins da Silva

Transmissão: DAZN

Veja também

Futebol Hugo usa termo homofóbico para provocar Náutico antes do Clássico das Emoções