Seleção brasileira estreia no Mundial de Basquete masculino: saiba onde assistir Brasil x Irã

No primeiro jogo que fará no Mundial de Basquete masculino 2023, o Brasil encara o Irã. Em Jacarta, na Indonésia, a bola sobe às 6h45 deste sábado, com transmissão da ESPN2. Antes da bola começar a quicar pelas quadras do Japão, Filipinas e Indonésia, Gustavo de Conti, treinador do time brasileiro, enxerga a equipe com boas perspectivas para a disputa.

"Não vamos definir um objetivo, até porque isso pode nos limitar. Está muito claro para nosso grupo que podemos ser competivos. Temos equipe para brigar pelo pódio, nós temos que fazer a nossa parte, acho que podemos sonhar alto nesse Mundial", disse Gustavinho.

O primeiro adversário do Brasil é um velho conhecido em mundias. Em 2010, terminou com vitória brasileira por 16 pontos de diferença sobre o Irã, placar final de 81x65 para a seleção. Na Copa seguinte, em 2014, vitória por quase 30 pontos, 79x50 para os brasileiros.

Como equipe, o Irã é uma das forças tradicionais do basquete asiático, estando presente nas últimas edições de campeonatos mundiais e também na Olimpíada de Tóquio, em 2021. Contudo, o desempenho mais recente dos iranianos pode mostrar uma queda na força do país. Com uma campanha de seis vitórias e seis derrotas, os persas tiveram um dos piores desempenhos dos times classificados na Ásia.

Já a Seleção Brasileira vem de um período de preparação em que fez quatro teste antes do início da competição, colecionando duas vitórias sob Austrália e Venezuela e duas derrotas para times fortes e que brigarão pelas primeiras posições, Itália e Sérvia. Mesmo nos momentos de revés, o Brasil se mostrou um time competitivo, com os resultados sendo definidos apenas nas últimas posses.

Brasil x Irã - 6h45 - ESPN2/Star+

