Sauditão Estreia de Neymar: veja onde assistir Al-Hilal x Al-Riyadh, horário e escalações Confronto será nesta sexta-feira (15). O time visitante ocupa atualmente a 15ª colocação no campeonato saudita, flertando com a zona de rebaixamento

A bola rola nesta sexta-feira (15) entre Al-Hilal e Al-Riyadh, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Faisal bin Fahdz, em Riade. O confronto é válido pela sétima rodada do campeonato saudita, e pode colocar o time do brasileiro no topo da tabela. Neymar deve entrar como titular.

O Al-Hilal, time de Neymar, é vice-líder do campeonato saudita, com 13 pontos, dois a menos do que o líder Al-Ittihad, equipe dos craques Karim Benzema, N’Golo Kanté e o volante Fabinho. O líder venceu ontem o Al Akhdoud com gol de Benzema, que conquistou a bola de ouro na última temporada.

O time mandante conta com grandes nomes do futebol europeu. Além de Neymar, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Koulibaly, Aleksandar Mitrović e o brasileiro Malcolm compõem o elenco comandado pelo português Jorge Jesus, que possui o melhor ataque da competição, com 14 gols marcados.

Neymar atuou nas últimas duas partidas da seleção brasileira, contra a Bolívia e o Peru, e participou na última quarta-feira (14) do treinamento com o elenco do time saudita, indicando que irá finalmente estrear pela equipe. O time de Jorge Jesus segue invicto no campeonato, com quatro vitórias e um empate.

O Al-Hilal tem um confronto ainda mais importante no horizonte, na próxima segunda-feira (18), às 15h (horário de Brasília), contra o Navbahor Professional Futbol Klubi, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões Asiática.

Onde assistir: Band e Canal Goat

Prováveis Escalações:

Al-Hilal

Yassine Bono; Nasser Al-Shahrani, Ali Al-Bulayhi, Mohammed Jahfali e Saud Abdulhamid; Rúben Neves e Mohamed Kanno; Malcom, Salem Al-Dawsari e Neymar; Aleksandar Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus

Al-Riyadh

Martin Campaña; Alin Tosca, Ahmad Asiri e Dino Arslanagic; Abdulelah Al Khaibari, Didier N'Dong, Birama Touré e Amiri Kurdi; Juanmi, Knowledge Musona e Fahad Al Rashidi. Técnico: Yannick Ferrera



