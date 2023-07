A- A+

COPA DO MUNDO FEMININA Estreia do Brasil na Copa dá maior audiência à Globo no horário em 15 anos Crescimento na faixa foi de 100% em relação às quatro segundas-feiras anteriores

A estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023 rendeu a maior audiência do horário à TV Globo desde agosto de 2008, há quase 15 anos. Em campo, a seleção venceu o Panamá por 4x0, com três gols da ex-Sport e bicampeã pernambucana Ary Borges e um de Bia Zanerato.

De acordo com os dados prévios do Kantar Ibope, o jogo marcou 16 pontos de média no Painel Nacional de Televisão (PNT), índice que reúne os dados das 15 praças onde as audiências são medidas em tempo real, na faixa das 8h01 às 9h57.

O crescimento na faixa foi de 100% em relação às quatro segundas-feiras anteriores, geralmente ocupada pelo noticiário local, o "Bom Dia Brasil" e o "Encontro com Patrícia Poeta".

Em São Paulo, a partida deu 14 pontos de média, crescimento de 75% na comparação com as quatro semanas anteriores. Já no Rio de Janeiro, a média foi de 20 pontos, 82% a mais em relação ao mesmo período. No Recife, o jogo chegou a atingir picos de 21 pontos.

Todos os índices são prévios e serão consolidados na terça-feira (25) pelo Kantar Ibope.

Veja também

Copa do Mundo "Se me dissessem, daria risada", admite Ary Borges após 3 gols na Copa