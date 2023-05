Estreia do Santa Cruz na Série D será sem transmissão

A- A+

A estreia do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro será sem transmissão. Após a saída da InstatTV, responsável por passar os jogos em 2022, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já chegou a um acordo com uma outra empresa. No entanto, o nome só deve ser revelado na próxima semana. A informação foi dada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, à Folha de Pernambuco.

Segundo o mandatário, as partidas serão exibidas com a aprovação da CBF, que comprou os direitos junto aos clubes. "Já está tudo acertado, mas o nome não pode ser revelado ainda. Ao que tudo indica, a partir da 2ª rodada os jogos já passarão a ser transmitidos", contou Evandro.

Ainda de acordo com Evandro, os clubes foram comunicados que não vão poder fazer transmissão individual, fazendo assim utilização da lei do mandante. Isso porque, poderiam perder alguns auxílios concedidos pela entidade que comanda o futebol nacional. Por outro lado, a CBF busca um acordo para que os duelos possam estar à disposição dos torcedores também na TV aberta.

Com a negociação em andamento, os dois clubes de Pernambuco na Quarta Divisão não terão seus jogos transmitidos. Neste sábado (6), o Retrô estreia na competição diante do Falcon-SE, às 16h, em Aracaju. Já o Santa Cruz entra em campo na segunda-feira (8). A Cobra Coral recebe o Iguatu-CE, às 20h, no Arruda.

