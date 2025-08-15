A- A+

Futebol "Estreia dos sonhos": Jornal espanhol elogia primeiro jogo de Reinier pelo Atlético-MG Ex-Real Madrid deu assistência que ajudou na virada do time mineiro na Libertadores

"Reinier não demorou para somar seus primeiros minutos pelo Atlético-MG", destacou a imprensa espanhola após a vitória por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz, pela Copa Sul-Americana. O meia-atacante, que retornou ao Brasil depois de uma passagem discreta pelo futebol europeu, entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo e, apenas cinco minutos depois, deu uma assistência de peito para Hulk virar o jogo.

O Galo fez um primeiro tempo apagado e foi para o intervalo em desvantagem, após um belo gol de Andino para os argentinos. Bem postado, o Godoy Cruz dificultou a criação mineira. Insatisfeito, o técnico Cuca promoveu três mudanças no intervalo e outra aos 10 minutos da etapa final, mas Reinier só foi acionado nos minutos finais.

A espera, no entanto, valeu a pena. Pouco antes da entrada do camisa 12, Cuello havia empatado a partida e o Atlético partia para o ataque, empurrado pela torcida. O momento épico veio com Hulk, mais uma vez decisivo, aproveitando o passe preciso de Reinier.

Uma assistência MÁGICA em uma GRANDE estreia! pic.twitter.com/XQbABlZi69 — Atlético (@Atletico) August 15, 2025

— Dá para ver nos treinos que ele tem qualidade. Quando vi que era ele, sabia que a bola chegaria redonda — elogiou o artilheiro após o apito final.

Com a atuação, o jornal espanhol AS classificou o primeiro jogo como "estreia dos sonhos". Também reiterou que, mesmo recuperando a melhor forma física, Reinier "ainda tem tempo para brilhar".

