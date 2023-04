A- A+

Previsível Estreia sem gols e sem surpresas do Sport na Série B do Brasileirão; saiba o próximo passo do Leão Time pernambucano se esforçou mais no segundo tempo, mesmo assim não conseguiu vencer o Novorizontino

A estreia do Sport na Série B do Brasileirão contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael De Bias, o Jorgão, em Novo Horizonte (SP), terminou em um empate de zero a zero. Com o resultado, o time pernambucano soma seu primeiro ponto no torneio e alcança a 14ª colocação. O Leão tem dois jogos a menos para fazer na competição por conta do adiamento das duas primeiras rodadas. O próximo compromisso do time será contra o Ceará, quarta-feira, pela grande final da Copa do Nordeste.

Durante o primeiro tempo, o Sport, que optou pelo time reserva, foi bastante pressionado pelo Novorizontino e errou alguns passes na saída de bola. O goleiro do Sport, Jordan, passou por alguns sustos, um deles foi aos 13 minutos, quando Raul Prata, do Novorizontino, quase fez o primeiro gol, usando a perna esquerda, que não é a predominante dele. Em muitos momentos, o Sport demonstrou que precisava melhor a posse de bola, mas isso não aconteceu.

Em outro lance, ao tirar a bola, Jordan terminou acertando o rosto de Gabriel, do Novorizontino. Ailon, que era a esperança de gols do Novorizontino, teve algumas chances de conseguir, mas perdeu. Em uma delas não conseguiu o movimento correto do corpo porque a bola estava chegou muito em cima dele. Em outra, oportunidade, Ailon bateu, mas a bola foi desviada por por Jordan com as pontas dos dedos. Já o Sport, nem as tentativas de chutes de longa distância e cruzamentos na área surtiram os efeitos que o time desejava.

Um dos grandes momentos dos donos da casa foi com Geovane, que aos 34 minutos, com uma cabeçada após cobrança de escanteio, quase fez a bola entrar. No fim da primeira etapa, o Sport, não tão entrosado por jogar com um time alternativo, conseguiu criar boas chances, mas continuou cometendo equívocos nas finalizações. Já o time mandante, apesar de ter finalizado mais, pecou na eficiência. O Sport, por sua vez, teve pouco volume ofensivo e deu pouco trabalho ao goleiro Jordi.

O Sport, na volta para a segunda etapa, tomou conta das ações nos primeiros minutos com Matheus Vargas que ao receber livre na área do Novorizontino chutou, mas a bola foi parar na zaga do adversário. Durante todo o segundo tempo, ambas as equipes tiveram chances, mas todas sem aproveitar as chances de gol. O Leão voltou com as linhas mais altas e apareceu com mais frequência ao ataque. O Novorizontino demonstrou mais timidez no começo, mas aos poucos entrou novamente no jogo, agora ganhando o contragolpe como uma opção.

Ficha técnica

Sport

Jordan; Alisson, Renzo e Chico; Fábio Matheus, Pedro Martins, Matheus Vargas (Ítalo) e Felipinho; Wanderson (Deyvson), Gabriel Santos (Paulinho, Victor Gabriel) e Fabrício Daniel (Kayke). Técnico: Enderson Moreira

Novorizontino

Jordi; Willean Lepo, César Martins e Ligger; Raul Prata, Geovane, Denner (Felipe Marques), Marlon (Rômulo) e Reverson; Aylon (Douglas Baggio) e Ronaldo (Genison). Técnico: Eduardo Baptista.



Cartões amarelos: Alisson (S)

Público: 2.122 pagantes

Renda: R$ 24,305 mil

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

