A- A+

Basquete Estrela da NBA, Damian Lillard é trocado para o Milwaukee Bucks na maior negociação da pré-temporada Insatisfeito com as movimentações do Portland Trail Blazers, o armador pediu para ser trocado em julho

Uma negociação complexa entre três franquias da NBA concretizada nesta quarta-feira (27), resultou na maior troca da pré-temporada. Damian Lillard, armador que estava há 11 anos defendendo o Portland Trail Blazers e era a principal estrela da equipe, foi trocado para o Milwaukee Bucks do grego Giannis Antetoukounmpo.

Insatisfeito com a falta de perspectiva da franquia de Portland para a conquista de um título e também com as negociações feitas pela equipe durante a pré-temporada, Lillard havia pedido para ser negociado em julho. Os rumores eram de que o armador se transferiria para o Miami Heat, vice-campeão da NBA na última temporada. No entanto, Lillard vai para o Milwaukee Bucks numa negociação que envolveu também o Phoenix Suns, das estrelas Kevin Durant e Devin Booker.

Na troca, Jrue Holiday, armador campeão da NBA com os Bucks, Deandre Ayton, pivô selecionado pelos Suns na 1ª posição do draft de 2018, e Toumani Camara vão para os Blazers. Além disso, a franquia de Portland receberá escolhas de draft de Milwaukee.

Os Suns, por sua vez, receberão o também pivô Jusuf Nurkic, o ala-armador Grayson Allen, o ala-pivô Nassit Little e o ala-armador Keon Johnson.

Com a troca, os Bucks, eliminados na primeira rodada dos playoffs da última temporada da NBA, voltam a figurar entre os principais candidatos ao título da liga americana de basquetebol. Pelo Portland, Lillard foi o grande responsável a levar a franquia para as finais da Conferência Oeste na temporada 2018-2019. Além disso, lá, o armador acumulou sete seleções para o All-Star Game da NBA e sete seleções para o All-NBA Team, se tornando o único jogador na história da franquia de Portland a alcançar o feito. Em 2020, Lillard conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Veja também

Futebol Real Madrid reage e vence Las Palmas; Girona é o novo líder do Espanhol