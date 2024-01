Estrela da principal liga de beisebol dos EUA é preso acusado de ter relações sexuais com menor

A- A+

O jogador de beisebol Wander Franco foi preso em sua terra natal, a República Dominicana, acusado de manter relações sexuais com uma menor, informou sua defesa nesta quarta-feira. Franco, de 22 anos e escolhido para o All-Star Game da Major League na temporada 2023, entregou-se nesta segunda-feira às autoridades da província dominicana de Puerto Plata para as investigações judiciais abertas em meados do ano passado após denúncias de que foram publicados nas redes sociais.

A caixa com o processo foi levada ao tribunal por cinco agentes da Polícia Nacional. O caso contra ele foi denominado “Out 27”, segundo a mídia.

“É um espetáculo mediático”, concluiu o seu advogado Jáquez Encarnación em declarações divulgadas pela ESPN.

O jogador permanecerá em prisão preventiva até sexta-feira, quando será apresentado a um juiz. O Ministério Público é favorável ao recebimento do benefício da prisão domiciliar enquanto o processo tramita. Solicita uma fiança de 5 milhões de pesos dominicanos (cerca de R$ 423 mil), que seja proibido de sair do país e que seja estabelecido um regime de comparecimento periódico ao Tribunal.



O MP também solicitou prisão domiciliar para a mãe do menor com quem o jogador supostamente mantinha relacionamento. Franco estreou nas Ligas Principais em 2021 com o Tampa Bay Rays e foi considerado o candidato número um nas Ligas Principais. No momento das acusações, ele tinha rebatidas de 0,281 em 112 jogos pelo time em 2023, com 17 home runs, 23 duplas e seis triplas, além de 58 RBIs e 65 corridas marcadas.

A Major League Baseball (MLB) colocou o jogador em licença por tempo indeterminado em agosto passado, em meio à investigação. Ele não jogou novamente desde então. A MLB esclareceu que o período de licença de Franco “não era punitivo”, por isso o clube teve que continuar pagando o salário ao jogador.

Veja também

Copa São Paulo Santa Cruz e Sport estreiam na Copinha nesta quinta-feira (4); veja onde assistir