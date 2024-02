Estrela do Baltimore Ravens, Lamar Jackson é eleito MVP da NFL pela segunda vez

A- A+

Lamar Jackson, o quarterback estrela do Baltimore Ravens, foi reconhecido na quinta-feira com o segundo prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) de sua carreira na American Football League (NFL).

O reconhecimento de Jackson, que já obteve este prêmio na campanha de 2019, foi praticamente unânime, pois ficou em primeiro lugar em 49 dos 50 votos, num total de 493 pontos.

Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, ficou em segundo com 152 pontos e Christian McCaffrey, running back do San Francisco 49ers, em terceiro com 147.

Jackson, de 27 anos, foi a grande figura da fase regular ao levar o Baltimore ao primeiro lugar da Conferência Americana com o melhor aproveitamento de toda a NFL (13 vitórias e 4 derrotas).

O reconhecimento, no entanto, vem logo depois que Jackson sofreu uma derrota dolorosa nas finais da conferência contra o Kansas City Chiefs, que o impediu de disputar seu tão esperado primeiro Super Bowl.

O ‘zagueiro’ é o segundo jogador mais jovem a conquistar dois MVPs, atrás apenas de Jim Brown, que o conquistou antes de completar 23 anos.





O prêmio foi anunciado em uma gala realizada no hotel Resorts World, em Las Vegas (Nevada), cidade onde no domingo os Chiefs e os 49ers lutarão pelo título da NFL no Super Bowl.

Em outras premiações, Christian McCaffrey e Myles Garrett (Cleveland Browns) foram eleitos Jogador Ofensivo e Defensivo do Ano, respectivamente.

Dois jogadores do Houston Texans, C.J. Stroud e Will Anderson Jr. foram escolhidos como os melhores novatos ofensivos e defensivos.

No banco, Kevin Stefanski (Browns) recebeu o prêmio de Melhor Treinador pela segunda vez em sua carreira de quatro anos como treinador principal.

