Estrela do motocross morre após sofrer acidente em competição na Austrália

O piloto de motocross Joel Evans, de 30 anos, morreu após sofrer um grave acidente durante a segunda bateria da categoria MX1 no Campeonato ProMX, realizado neste domingo no Gillman Speedway, em Adelaide, Austrália.



De acordo com o jornal inglês The Sun, ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu.

Evans vivia um momento especial na vida pessoal. Ele e sua noiva, Michaela Hurt, estavam juntos há 11 anos e aguardavam o nascimento do primeiro filho do casal, previsto para outubro deste ano.

Natural de Kingaroy, no estado de Queensland, era uma figura respeitada no cenário do motocross australiano. Em 2015, sofreu um acidente que o deixou em coma induzido e com fraturas na coluna cervical. Se recuperou e voltou às pistas no ano seguinte.

A irmã do piloto, Renae Ferris, prestou uma homenagem nas redes sociais: "Joel estava vivendo seu sonho e em uma das fases mais felizes da vida. Ele era o melhor irmão que uma garota poderia pedir e um tio ainda melhor para minhas filhas. Ride in peace, #81", escreveu.

Devido o acidente, a organização do ProMX cancelou a etapa de Gillman. As autoridades locais investigam as circunstâncias do ocorrido e solicitam que testemunhas ou pessoas com imagens do acidente entrem em contato com a polícia.

