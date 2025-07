'Estrela': Imprensa internacional repercute morte de Diogo Jota e irmão em acidente na Espanha

A- A+

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira em um grave acidente de trânsito na província de Zamora, na Espanha.

Ele viajava com o irmão, André Silva, de 25 anos, também jogador de futebol. Os dois não resistiram aos ferimentos. A morte foi confirmada pelo jornal espanhol Marca, por outros veículos da imprensa europeia e pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Veículos de imprensa de diversos países compartilharam a notícia. O americano New York Times classificou o português que jogava no Liverpool como uma "estrela". A rede televisiva BBC Sports também cobre o caso.

O New York Times, jornal dos Estados Unidos, foi um dos veículos de imprensa que repercutiu a notícia da morte de Diogo Jota nesta quinta-feira (3). Foto: Reprodução

O português A Bola, especializado em esportes, realiza uma cobertura completa do assunto, tendo publicado uma série de matérias. Assim como o local SiC Notícias, que reservou um espaço do site apenas para o acidente.



O que se sabe?

Segundo os serviços de emergência de Castilla y León, o acidente ocorreu no quilômetro 65 da rodovia A-52, na região de Sanabria — uma importante rota que liga o norte de Portugal ao território espanhol. O carro em que viajavam saiu da pista, bateu violentamente e pegou fogo.

A suspeita é de que um dos pneus tenha estourado durante uma ultrapassagem. O consulado de Portugal em Madrid afirma que as identidades de Diogo Jota e André Silva foram confirmadas pelos documentos encontrados no carro onde seguiam.

