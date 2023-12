A- A+

Futebol Internacional Estrelas em disputa: Finalistas do The Best 2023 são revelados pela FIFA; confira a lista completa Messi, Mbappé e Haaland lideram a corrida pelo Melhor Jogador, enquanto Bonmati, Caicedo e Hermoso brilham na categoria feminina

A FIFA divulgou nesta quinta-feira (14) os três finalistas do prêmio The Best 2023, reconhecendo os jogadores mais destacados no futebol mundial durante o período de 19 de dezembro de 2022 a 20 de agosto de 2023. Os concorrentes ao título de melhor jogador são Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, Kylian Mbappé, representando o PSG, e Erling Haaland, do Manchester City. O vencedor será revelado em uma cerimônia em Londres, marcada para 15 de janeiro de 2024.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists!



Erling Haaland

Kylian Mbappe

Lionel Messi



Learn more about the final three. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

Messi, já vencedor da última Bola de Ouro, e que já ostenta sete troféus do FIFA The Best, liderou a Argentina para a vitória na Copa do Mundo de 2022, enquanto Mbappé desempenhou um papel crucial levando a França à final, e Haaland contribuiu significativamente para a tríplice coroa do Manchester City.

Na categoria feminina, Aitana Bonmati, Linda Caicedo e Jennifer Hermoso estão na disputa pelo prêmio de melhor jogadora. Bonmati conquistou a Bola de Ouro da Copa do Mundo Feminina, Caicedo se destacou em três Copas do Mundo consecutivas, e Hermoso foi uma protagonista na conquista da Espanha, sendo a maior artilheira da La Roja.

O processo de seleção envolve votos de treinadores, capitães de seleções, jornalistas e torcedores. Cada grupo corresponde a 25% na pontuação final.

Ederson, Courtois e Bounou já haviam sido anunciados como finalistas para o prêmio de melhor goleiro, cujo vencedor também será revelado na mesma cerimônia.

Confira os finalistas ao prêmio FIFA The Best:

Melhor jogador do mundo:

Julian Álvarez (Manchester City)

Marcelo Brozovic (Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ilkay Gundogan (Barcelona)

Erling Haaland (Manchester City)

Rodri (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Victor Osimhen (Napoli)

Declan Rice (Arsenal)

Bernardo Silva (Manchester City)

Melhor jogadora do mundo:

Keira Walsh (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Hinata Miyazawa (Mynavi Sendai)

Mapi León (Barcelona)

Sam Kerr (Chelsea)

Lauren James (Chelsea)

Amanda Ilestedt (Arsenal)

Lindsey Horan (Lyon)

Jennifer Hermoso (Pachuca)

Alex Greenwood (Manchester City)

Mary Fowler (Manchester City)

Caitlin Foord (Arsenal)

Kadidiatou Diani (Lyon)

Rachel Daly (Aston Villa Ladies)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Melhor treinador do mundo no masculino:

Pep Guardiola (Manchester City)

Simone Inzaghi (Inter de Milão)

Luciano Spalletti (Napoli)

Melhor treinador (a) do mundo no feminino:

Jonatan Giráldez (Barcelona)

Emma Hayes (Chelsea)

Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

Melhor goleiro do mundo:

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Melhor goleira do mundo:

Mary Earps (Manchester United)

Catalina Coll (Barcelona)

Mackenzie Arnold (West Ham)



