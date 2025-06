Estudante de Petrolina de 13 anos conquista título estadual de xadrez e disputará etapa nacional

A- A+

Representando o município de Petrolina, no Sertão do estado, a estudante Isabel dos Anjos Santos, de 13 anos, conquistou o título estadual de xadrez nos Jogos Escolares de Pernambuco (Jeps), realizado no Recife.

Com a conquista, Isabel garantiu presença na etapa nacional da modalidade, que será disputada em Minas Gerais.

Isabel é estudante da Escola Municipal Dom Antônio Malan, que tem se destacado como um celeiro de talentos no xadrez e em outras modalidades esportivas, como tênis de mesa, badminton e atletismo.

A Prefeitura de Petrolina, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, destacou que segue incentivando práticas esportivas como ferramenta de inclusão, desenvolvimento de habilidades e construção de futuros promissores.



Veja também