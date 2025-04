Estudante pernambucano conquista dois ouros na natação durante Olimpíada Escolar Mundial

A- A+

O pernambucano Leonardo dos Santos, de 14 anos, brilhou nas piscinas da Gymnasiade 2025, considerada a maior competição escolar do mundo.

Estudante do 9º ano do Colégio CBV, ele foi o único representante do estado na competição e conquistou duas medalhas de ouro - nos 50 metros peito e no revezamento 4x50 metros medley.

Além das vitórias que o colocaram no lugar mais alto do pódio, Leonardo também foi medalhista de prata nas provas de 100 metros peito e no revezamento 4x50 metros peito masculino.

Rotina



O desempenho nas piscinas reflete uma rotina marcada por disciplina e equilíbrio. “É um excelente caminho apresentar possibilidades aos estudantes para que descubram novas habilidades e firmem compromissos consigo e com os outros. Organização, persistência e novas conexões incentivam a autonomia dos alunos e os conscientizam de que podem ser melhores a cada esforço e dedicação", afirmou a psicóloga do colégio, Sabrynna França.



Leonardo já acumula conquistas no cenário nacional e internacional. É bicampeão dos Jogos Escolares de Pernambuco (50 e 100 metros peito), vencedor dos 50 metros costas, e foi eleito melhor atleta e dono do melhor índice técnico na Copa Nordeste, com ouros nos 50 e 100 metros livre, 100 metros peito e 100 metros medley.

Também venceu o Sul-Americano Escolar nos 50 metros peito e foi vice-campeão nos Jogos Escolares Brasileiros (50 e 100 metros peito) e no Brasileiro Infantil de Verão (100 e 200 metros peito).

“Léo é um excelente aluno e atleta. Comprometido com os estudos e com os treinamentos, disciplinado, educado, bem-humorado e muito querido. Um verdadeiro campeão", destaca Túlio Ponzi, coordenador do segmento esportivo do CBV.

