Estudantes da Rede Estadual embarcam para o Mundial Escolar de Futebol Sub-18, no Marrocos

Estudantes da Escola Estadual Major Lélio, localizada na cidade de Camaragibe, Região Metropolitana do Recife (RMR), iniciaram, na manhã desta quarta-feira (19), a jornada rumo à cidade de Rabat, no Marrocos. Eles são os representantes da equipe masculina de futebol do Brasil na World School Cup Football 2023 (Campeonato Mundial Escolar de Futebol), organizado pela International School Sports Federation - ISF (Federação Internacional de Esportes Escolar), que será disputado entre os dias 22 e 31 de julho.



“É uma felicidade enorme ver que estudantes de uma escola pública estadual vão representar o Brasil numa competição internacional. Um feito extraordinário que nos faz sentir muito orgulho dos nossos alunos/atletas. Confiamos muito nessa equipe e estaremos, junto com todo o Estado de Pernambuco, na torcida por eles”, disse o secretário executivo de Esportes, Luciano Leonidio.





Os 18 estudantes que compõem o time da Escola Major Lélio, juntamente com o técnico, embarcam com destino a São Paulo, onde se juntarão às representantes da equipe do futebol feminino, que vem do Pará, e à equipe multidisciplinar da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). O embarque para a capital marroquina está programado para quinta-feira (20). A CBDE é responsável por cobrir todas as despesas dos estudantes, incluindo passagem, hospedagem, alimentação e transportes internos.



Júlio Pedro, de 18 anos, é pernambucano, natural do município de Lajedo, no Agreste do Estado, está em seu último ano do Ensino Médio e vai em busca do título inédito para o Estado na modalidade. Pronto para a primeira viagem internacional, Júlio não escondeu a ansiedade e felicidade em representar o Brasil no Mundial Escolar de Futebol.



“Estou muito feliz com essa oportunidade. Nós nos preparamos da melhor maneira possível, nessas últimas três semanas treinamos pesado para chegar na melhor forma física na competição. Também estou um pouco ansioso com essa viagem, uma viagem longa, minha primeira vez fora do Brasil, mas vou aproveitar ao máximo para conhecer uma nova cultura e, se Deus quiser, retornar com o título”, comentou.



A escola garantiu vaga para o mundial depois de conquistar o título do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol Masculino 2023, uma competição organizada pela CBDE. A disputa contou com representantes de todo o Brasil e foi realizada no mês de maio, no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe. A grande final do torneio ocorreu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, vencida pelos pernambucanos.



Agora no mundial, a Escola Major Lélio, ou melhor, o Brasil, irá enfrentar grandes seleções escolares do mundo. A competição é constituída de duas fases: fase de grupos e mata-mata. O Brasil está no grupo B ao lado do México 1, Arabia Saudita 1 e Guiné. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para a fase mata-mata.

