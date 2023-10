A- A+

Futebol Estudantes de colégios do Recife participam de torneio de futebol com prêmio de R$ 150 mil Premiação do torneio que aconteceu no último domingo (08), tem por objetivo ajudar financeiramente na formatura dos alunos

Os estudantes do ensino médio dos principais colégios do Recife se reuniram nesse domingo (8) para participar de um torneio de futebol com o intuito de ganhar o prêmio total de 150 mil reais em dinheiro para viabilizar a formatura dos sonhos. Organizado pela Super A Formaturas em parceria com o Grupo F12, o evento aconteceu na PSG Academy e contou com a participação de 12 colégios, reunindo cerca de 350 estudantes.

Entre os 12 colégios participantes estão Núcleo, Damas, São Luís, Equipe, Cognitivo, CMR, GGE, Madre de Deus, CBV, Salesiano, Motivo, Santa Maria e Newway-JP. Os alunos competiram em duas categorias: feminina e masculina, garantindo uma disputa acirrada e emocionante ao longo do dia.

A F12 League tem a premiação total de 150 mil reais, distribuídos entre o primeiro (100 mil reais), segundo (30 mil reais) e terceiro lugar (20 mil reais) em um ranking.

Pelo segundo ano consecutivo, a vitória masculina foi conquistada pelos alunos do Colégio Marista São Luís. Já entre as meninas, as habilidades em destaque foram das representantes do Colégio Damas 2023. Na contagem de pontos, o colégio Marista São Luís levou a taça e embolsou 100 mil reais para somar na formatura.

Confira as classificações e rankings:

Geral:

1 - São Luís - 100 mil reais

2 - Damas 2023 - 30 mil reais

3 - Damas 2024 - 20 mil reais.



Masculino:

1 - São Luís

2 - Motivo

3 - CBV



Feminino:

1 - Damas 2023

2 - Damas 2024

3 - São Luís

O F12 League é uma iniciativa que nasceu no primeiro semestre de 2022, pela F12.Bet, e tem como objetivo incentivar o esporte, o espírito de equipe e oferecer uma oportunidade única para os jovens talentos do futebol recifense mostrarem suas habilidades enquanto disputam o grande prêmio, que será revertido para a festa de formatura dos ganhadores.

