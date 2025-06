Atletas conquistam vaga para mundial universitário na Alemanha

A- A+

Três atletas de Pernambuco garantiram a classificação, no final de semana passado, para o Mundial Universitário, que acontecerá entre os dias 16 a 27 de julho, na Alemanha.

A dupla de vôlei de praia, Wesley Luiz e Denilson Sobral, e a atleta de badminton, Sayane Regina, serão os representantes da UNINASSAU Recife na competição.

Nos Jogos Universitários Brasileiros, que ocorreu em Brasília-DF e garantiu a vaga para o torneio na Europa, Wesley e Denilson conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia. Já Sayane ficou com a medalha de prata no badminton.

"O desempenho dos nossos atletas vai muito além da competição: é a identificação de anos de esforço, disciplina e dedicação. Representar o país e a universidade em um palco internacional como esse é uma oportunidade única de crescimentos esportivo e pessoal", disse Rafael Albuquerque, treinador de vôlei de areia masculino da UNINASSAU Recife.

Para Hermógenes Brasil, coordenador de esportes da Companhia Ser Educacional, essa classificação é um resultado direto do esforço, da disciplina e do comprometimento demonstrado pelos atletas diariamente.

"Esse reconhecimento internacional não só valoriza o trabalho deles, mas também inspira todos os que desejam seguir a carreira no esporte, mostrando o poderoso instrumento de formação e superação", completou.



