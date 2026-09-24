Estudiantes define estádio para receber o Flamengo no 1º jogo da semifinal da Libertadores

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O Estudiantes anunciou nesta quinta-feira o estádio Jorge Luis Hirsch como local do primeiro confronto das semifinais da Libertadores contra o Flamengo. A decisão aconteceu após o clube chegar a um acordo com a equipe carioca sobre a quantidade de ingressos que será destinada aos rubro-negros.



O setor destinado ao time visitante comporta somente duas mil pessoas. No entanto, em duelos equivalentes a esta fase eliminatória do principal torneio sul-americano, a Conmebol exige capacidade mínima para quatro mil pessoas.



Para manter o confronto em sua casa, o Estudiantes vai adaptar um setor inteiro atrás de um dos gols. O espaço, que abriga até seis mil adeptos, será organizado para receber os quatro mil torcedores do Flamengo. Com a decisão, o primeiro jogo, em La Plata, vai acontecer no próximo dia 15 de outubro e a volta será disputada no dia 22, no Maracanã.





O encontro desta quinta-feira contou com os representantes dos quatro semifinalistas da Libertadores. O ex-jogador Juan Sebastián Verón, atual mandatário do clube argentino representou o Estudiantes, enquanto Luiz Eduardo Baptista, o Bap, marcou presença pelo lado do Flamengo.



A diretoria rubro-negra aprovou a escolha pelo estádio argentino, principalmente pela qualidade do gramado. Os dois times voltam a se encontrar nesta edição da Libertadores, agora por uma vaga na decisão. Na fase de grupos, as duas equipes integraram a chave A na etapa de classificação.



O rubro-negro, que avançou como primeiro de seu grupo, empatou o jogo de ida por 1 a 1 (Carrillo fez para os argentinos enquanto Luiz Araujo anotou o tento dos brasileiros) e venceu o embate de volta, disputado no Maracanã, pelo placar de 1 a 0, gol de Pedro.

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