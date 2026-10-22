A- A+

futebol Estudiantes elimina Flamengo nos pênaltis e está na final da Libertadores Confronto terminou empatado em 0x0 no tempo normal e Muslera brilhou nas penalidades para ajudar os argentinos

Brasil x Argentina na final da Libertadores da América. Depois de o Palmeiras eliminar o Fluminense na semifinal, foi o Estudiantes que celebrou a vaga na decisão. Nesta quinta-feira (22), no Maracanã, os argentinos empataram em 0x0 com o Flamengo. Nas penalidades, Muslera pegou três cobranças e os visitantes venceram por 3x2.

Leia também • Carlos Miguel decide duas disputas por pênaltis e iguala marca de Weverton pelo Palmeiras

Histórico

Será a segunda vez que Palmeiras e Estudiantes disputam uma final de Libertadores. A primeira foi em 1968, com a disputa dividida em três jogos. No primeiro, no Jorge Luis Hirschi, os argentinos ganharam por 2x1.

Na volta, no Pacaembu, o Palmeiras venceu por 3x1. No terceiro encontro, no estádio Centenário, o Estudiantes ganhou por 2x0 e ficou com a taça. O palco do duelo derradeiro, aliás, será o da decisão de 2026, marcada para o dia 28 de novembro.

O Estudiantes é tetracampeão da Libertadores (1968, 1969, 1970 e 2009). O Palmeiras é tricampeão (1999, 2020 e 2021). Brasil e Argentina estão empatados com 25 títulos cada do torneio.

Nenhuma finalização no gol de Muslera. Esse foi o resumo do Flamengo no primeiro tempo. Os cariocas tiveram um desempenho abaixo para quem estava jogando em casa. Já o Estudiantes teve duas ótimas chances de abrir o placar, mas o goleiro Rossi salvou os mandantes.

De tantas faltas que cometeu ao longo do jogo, o Estudiantes não conseguiu escapar de ter um homem expulso. Baltasar Rodríguez fez falta em Samuel Lino na entrada da área, recebeu o segundo amarelo e deixou o jogo mais cedo.

A pressão do Flamengo não adiantou para vencer no tempo normal e a vaga na decisão foi para as penalidades após o 0x0, mesmo placar do jogo de ida. Nas cobranças, brilhou a estrela de Muslera, que pegou as batidas de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

Veja também