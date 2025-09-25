A- A+

Mata-mata Estudiantes x Flamengo: veja escalações e onde assistir duelo pelas quartas de final da Libertadores A equipe brasileira venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1 e tem a vantagem do empate na Argentina

O Flamengo encara o Estudiantes pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A partida acontece nesta quinta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.

O primeiro confronto, no Maracanã, terminou 2 a 1 para o Flamengo. Os brasileiros precisam apenas do empate para confirmar a vaga nas semifinais do torneio continental.

Em caso de vitória dos argentinos por um gol de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. O Flamengo é eliminado de forma direta se o Estudiantes vencer por um placar acima de dois gols de diferença.

Entre os jogos pela Libertadores, as duas equipes tiveram duelos pelos campeonatos nacionais.

O Flamengo empatou com Vasco no clássico carioca em 1 a 1, enquanto o Estudiantes venceu o Defensa y Justicia por 1 a 0.

Estudiantes x Flamengo: prováveis escalações

Nem Flamengo nem Estudiantes contam com novos desfalques para a partida decisiva. Os dois treinadores estão com praticamente a força máxima.

Estudiantes:

Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Piovi, Palacios, Facundo Farías; Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.

Flamengo:

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Estudiantes x Flamengo: onde assistir

ESPN e Disney+.



