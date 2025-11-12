Estudo aponta jogadores que deveriam receber os maiores salários do mundo baseado no desempenho
Kylian Mbappé, do Real Madrid, lidera ranking com um valor anual de R$ 139 milhões; Vini Jr. está no top-10
O Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgou, nesta quarta-feira, um relatório dos jogadores que deveriam receber os maiores salários do mundo baseados em seu desempenho. Kylian Mbappé, do Real Madrid, lidera a lista com um valor bruto anual estimado em 22,8 milhões de euros (R$ 139 milhões).
Contudo, conforme o CIES, o valor que Mbappé deveria receber baseado em seu desempenho corresponde é 40% menor do que o recebido atualmente no Real Madrid. Isso se deve ao fato do time merengue não ter pago nenhuma taxa de transferência quando o francês foi contratado no verão de 2024.
Esse ranking foi estabelecido por um método que leva em consideração variáveis esportivas do último ano, como tempo de jogo, nível esportivo das partidas e frequência de jogos como titular, além da posição principal de cada atleta. Segundo o estudo, jogadores ofensivos geralmente ganham mais do que os de outras posições.
Mohamed Salah e Jude Bellingham fecham o top-3 dos jogadores que deveriam receber os maiores salários conforme seu desempenho. O brasileiro Vini Jr. aparece em 10º na lista. Thibaut Courtois, do Real Madrid, ocupa o primeiro lugar entre os goleiros, Virgil van Dijk, do Liverpool, entre os zagueiros, Achraf Hakimi, do PSG, entre os laterais, e João Neves, do PSG, entre os meio-campistas defensivos.
Veja top-20 jogadores que deveriam receber os maiores salários
Kylian Mbappé (Real Madrid) - 22,8 milhões de euros
Mohamed Salah (Liverpool) - 17,9 milhões de euros
Jude Bellingham (Real Madrid) - 17,5 milhões
João Neves (PSG) - 17,3 milhões
Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 17,1 milhões
Ousmane Dembélé (PSG) - 16,9 milhões
Julián Álvarez (Atleti) - 16,9 milhões
Lautaro Martínez (Inter de Milão) - 16,7 milhões
Lamine Yamal (Barcelona) - 16,7 milhões
Vinicius Junior (Real Madrid) - 16,2 milhões
Kvicha Kvaratskhelia (PSG) - 16,2 milhões
Marco Thuram (Inter de Milão) - 16 milhões
Luís Díaz (Bayern) - 15,7 milhões
Harry Kane (Bayern) - 15,7 milhões
Cody Gakpo (Liverpool) - 15,5 milhões
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 15,3 milhões
Bradley Barcola (PSG) - 15,3 milhões
Raphinha (Barcelona) - 15,3 milhões
Erling Haaland (Manchester City) - 15,2 milhões
Ryan Gravenberch (Liverpool) - 15,1 milhões