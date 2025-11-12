A- A+

FUTEBOL Estudo aponta jogadores que deveriam receber os maiores salários do mundo baseado no desempenho Kylian Mbappé, do Real Madrid, lidera ranking com um valor anual de R$ 139 milhões; Vini Jr. está no top-10

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgou, nesta quarta-feira, um relatório dos jogadores que deveriam receber os maiores salários do mundo baseados em seu desempenho. Kylian Mbappé, do Real Madrid, lidera a lista com um valor bruto anual estimado em 22,8 milhões de euros (R$ 139 milhões).

Contudo, conforme o CIES, o valor que Mbappé deveria receber baseado em seu desempenho corresponde é 40% menor do que o recebido atualmente no Real Madrid. Isso se deve ao fato do time merengue não ter pago nenhuma taxa de transferência quando o francês foi contratado no verão de 2024.

Esse ranking foi estabelecido por um método que leva em consideração variáveis esportivas do último ano, como tempo de jogo, nível esportivo das partidas e frequência de jogos como titular, além da posição principal de cada atleta. Segundo o estudo, jogadores ofensivos geralmente ganham mais do que os de outras posições.

Mohamed Salah e Jude Bellingham fecham o top-3 dos jogadores que deveriam receber os maiores salários conforme seu desempenho. O brasileiro Vini Jr. aparece em 10º na lista. Thibaut Courtois, do Real Madrid, ocupa o primeiro lugar entre os goleiros, Virgil van Dijk, do Liverpool, entre os zagueiros, Achraf Hakimi, do PSG, entre os laterais, e João Neves, do PSG, entre os meio-campistas defensivos.

Veja top-20 jogadores que deveriam receber os maiores salários

Kylian Mbappé (Real Madrid) - 22,8 milhões de euros

Mohamed Salah (Liverpool) - 17,9 milhões de euros

Jude Bellingham (Real Madrid) - 17,5 milhões

João Neves (PSG) - 17,3 milhões

Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 17,1 milhões

Ousmane Dembélé (PSG) - 16,9 milhões

Julián Álvarez (Atleti) - 16,9 milhões

Lautaro Martínez (Inter de Milão) - 16,7 milhões

Lamine Yamal (Barcelona) - 16,7 milhões

Vinicius Junior (Real Madrid) - 16,2 milhões

Kvicha Kvaratskhelia (PSG) - 16,2 milhões

Marco Thuram (Inter de Milão) - 16 milhões

Luís Díaz (Bayern) - 15,7 milhões

Harry Kane (Bayern) - 15,7 milhões

Cody Gakpo (Liverpool) - 15,5 milhões

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 15,3 milhões

Bradley Barcola (PSG) - 15,3 milhões

Raphinha (Barcelona) - 15,3 milhões

Erling Haaland (Manchester City) - 15,2 milhões

Ryan Gravenberch (Liverpool) - 15,1 milhões

