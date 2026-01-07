Estudo aponta Lamine Yamal, do Barcelona, como jogador mais valioso do mundo
Ranking do CIES Football Observatory tem Estêvão como o brasileiro mais bem colocado
O CIES Football Observatory, instituto acadêmico suíço dedicado a estudos do esporte, divulgou nesta terça-feira uma lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo.
Lamine Yamal, atacante do Barcelona, tem o seu valor de transferência estimado em 343,1 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) e lidera o ranking.
Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, fecham o top-3 com 255,1 e 201,3 milhões de euros, respectivamente. Nenhum brasileiro figura entre os 10 primeiros do ranking do CIES.
Leia também
• Ex-Botafogo, Thiago Almada pode ser negociado pelo Atlético de Madrid por falta de espaço no elenco
• Yamal é ausência no treino do Barcelona e vira dúvida para semi da Supercopa
• Mbappé é ausência na lista de relacionados e desfalca o Real Madrid da Supercopa da Espanha
O primeiro atleta do Brasil a aparecer na lista é o atacante Estêvão, do Chelsea, que ficou na 16ª colocação do ranking e está avaliado em 118,9 milhões de euros (R$ 748 milhões).
O jogador mais caro de fora das cinco principais ligas europeias é o brasileiro Vitor Roque, do Palmeiras, por 85 milhões de euros (R$ 534 milhões).
No geral, com 100 nomes, mais seis brasileiros, além de Estêvão e Vitor Roque, aparecem na lista. João Pedro, Savinho, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Raphinha e Rodrygo estão entre os atletas mais valiosos do mundo, segundo o ranking do CIES.
Os 10 maiores valores de transferência de acordo com a CIES:
Lamine Yamal (ESP, Barcelona) - 343,1 milhões de euros
Erling Haaland (NOR, Manchester City) - 255,1 milhões de euros
Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid) - 201,3 milhões de euros
Jude Bellingham (ENG, Real Madrid) - 153,1 milhões de euros
Michael Olise (FRA, Bayern de Munique) - 136,9 milhões de euros
Florian Wirtz (ALE, Liverpool) - 135,8 milhões de euros
Désiré Doué (FRA, PSG) - 134,6 milhões de euros
João Neves (POR, PSG) - 130,6 milhões de euros
Arda Güler (TUR, Real Madrid) - 130,3 milhões de euros
Pedri Gonzalez (ESP, Barcelona) - 130 milhões de euros
Brasileiros no top-100 dos jogadores mais valiosos do mundo:
16° - Estêvão (Chelsea) - 118,9 milhões de euros
24° - João Pedro (Chelsea) - 100,5 milhões de euros
34° - Savinho (Manchester City) - 91,5 milhões de euros
38° - Vinicius Junior (Real Madrid) - 90,3 milhões de euros
46° - Vitor Roque (Palmeiras) - 85,2 milhões de euros
63° - Gabriel Martinelli (Arsenal) - 75,5 milhões de euros
69° - Rodrygo (Real Madrid) - 73,7 milhões de euros
88° - Raphinha (Barcelona) - 65,9 milhões de euros