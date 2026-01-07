A- A+

Futebol Estudo aponta Lamine Yamal, do Barcelona, como jogador mais valioso do mundo Ranking do CIES Football Observatory tem Estêvão como o brasileiro mais bem colocado

O CIES Football Observatory, instituto acadêmico suíço dedicado a estudos do esporte, divulgou nesta terça-feira uma lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo.

Lamine Yamal, atacante do Barcelona, tem o seu valor de transferência estimado em 343,1 milhões de euros (cerca de R$ 2,1 bilhões, na cotação atual) e lidera o ranking.

Erling Haaland, do Manchester City, e Kylian Mbappé, do Real Madrid, fecham o top-3 com 255,1 e 201,3 milhões de euros, respectivamente. Nenhum brasileiro figura entre os 10 primeiros do ranking do CIES.

O primeiro atleta do Brasil a aparecer na lista é o atacante Estêvão, do Chelsea, que ficou na 16ª colocação do ranking e está avaliado em 118,9 milhões de euros (R$ 748 milhões).

O jogador mais caro de fora das cinco principais ligas europeias é o brasileiro Vitor Roque, do Palmeiras, por 85 milhões de euros (R$ 534 milhões).

No geral, com 100 nomes, mais seis brasileiros, além de Estêvão e Vitor Roque, aparecem na lista. João Pedro, Savinho, Vinicius Junior, Gabriel Martinelli, Raphinha e Rodrygo estão entre os atletas mais valiosos do mundo, segundo o ranking do CIES.

Os 10 maiores valores de transferência de acordo com a CIES:

Lamine Yamal (ESP, Barcelona) - 343,1 milhões de euros

Erling Haaland (NOR, Manchester City) - 255,1 milhões de euros

Kylian Mbappé (FRA, Real Madrid) - 201,3 milhões de euros

Jude Bellingham (ENG, Real Madrid) - 153,1 milhões de euros

Michael Olise (FRA, Bayern de Munique) - 136,9 milhões de euros

Florian Wirtz (ALE, Liverpool) - 135,8 milhões de euros

Désiré Doué (FRA, PSG) - 134,6 milhões de euros

João Neves (POR, PSG) - 130,6 milhões de euros

Arda Güler (TUR, Real Madrid) - 130,3 milhões de euros

Pedri Gonzalez (ESP, Barcelona) - 130 milhões de euros

Brasileiros no top-100 dos jogadores mais valiosos do mundo:

16° - Estêvão (Chelsea) - 118,9 milhões de euros

24° - João Pedro (Chelsea) - 100,5 milhões de euros

34° - Savinho (Manchester City) - 91,5 milhões de euros

38° - Vinicius Junior (Real Madrid) - 90,3 milhões de euros

46° - Vitor Roque (Palmeiras) - 85,2 milhões de euros

63° - Gabriel Martinelli (Arsenal) - 75,5 milhões de euros

69° - Rodrygo (Real Madrid) - 73,7 milhões de euros

88° - Raphinha (Barcelona) - 65,9 milhões de euros

