A- A+

Corridas de Rua Estudo da Ticket Sports revela que 36% dos corredores já participaram corridas como "pipocas" Levantamento mostra que o alto custo das inscrições é o principal motivo para a prática, mas aponta também oportunidades para organizadores ampliarem o valor percebido dos eventos

Um estudo inédito da Ticket Sports revelou que 36,3% atletas já participaram de algum evento esportivo sem inscrição oficial, conhecidos como "pipocas". O resultado mostra que quase quatro em cada dez atletas já vivenciaram essa experiência.

O levantamento da pesquisa nacional "Pipoca nos eventos: uma análise dos corredores 'pipocas' para além do hate nas redes sociais" procurou entender quem são essas pessoas, suas motivações e como enxergam sua relação com as provas.

Do total de “pipocas”, 54,7% são mulheres e 45,3% são homens. Além disso, 29,6% desse grupo participou de quatro a seis eventos no último ano, com ou sem pagamento de inscrição.

O levantamento identificou que o principal motivo para participar como pipoca é o valor das inscrições. Mais da metade dos entrevistados que já correram sem inscrição (50,3%) apontaram o preço como fator determinante.

Outros motivos relevantes incluem acompanhar amigos ou familiares (35,5%), decidir participar em cima da hora (16,9%) e não conseguir vaga para a prova (14,6%).

Segundo o estudo, o fenômeno também possui um forte componente social. Grande parte dos participantes afirma correr acompanhada de amigos, familiares ou grupos de corrida, e 59% dos pipocas costumam levar outras pessoas para participar da mesma forma.

O CEO da Ticket Sports, Daniel Krutman, analisa que os resultados mostram que o fenômeno dos "pipocas" é muito mais complexo do que uma simples escolha entre se inscrever ou não.

"É sobre curiosidade e entrega de insights preciosos para quem cuida desse trabalho gigante que é criar e produzir um evento esportivo. Para além das brigas em redes sociais. Para além do hate. Para criar pontos de escuta e clareza”, comentou.

Outro dado que chama atenção é o sentimento de pertencimento. Mesmo sem estarem oficialmente inscritos, 43,6% dos pipocas afirmam se considerar total ou parcialmente parte do evento.

Para Gabriela Donatello, head de Marketing e uma das coordenadoras do estudo, esse resultado ajuda a explicar por que a prática é frequentemente naturalizada dentro da comunidade esportiva.

"O dado de que mais de 90% dos participantes que já correram como pipoca também realizam inscrições oficiais em outras provas reforça que estamos falando de um público que faz parte do ecossistema dos eventos esportivos e que pode ser convertido e fidelizado por meio de estratégias adequadas", afirmou.



Embora muitos participantes afirmem utilizar apenas o trajeto da prova, o estudo mostra que quase metade dos pipocas (48,8%) faz uso de alguma estrutura do evento além do percurso, como pontos de hidratação, banheiros e áreas de convivência.

Apesar disso, 71,5% dos atletas que já participaram como pipoca acreditam que sua presença não gera impacto financeiro para os organizadores.

Entre aqueles que nunca participaram sem inscrição, a percepção é diferente: 63,1% consideram que a prática traz impactos econômicos para a realização das provas.

Região com mais pipocas

A região Norte é a com maior incidência de pessoas que já participaram como pipocas, num total de 63%.

Na sequência aparecem Nordeste (44%) e Sul (43%), enquanto Sudeste (34%) e Centro-Oeste (30,4%) apresentam índices menores.

Os dados sugerem que fatores como acesso aos eventos, oferta de provas, custo das inscrições e características locais do mercado esportivo podem influenciar diretamente a adesão a esse comportamento.

Debate divide opiniões

O estudo também ouviu atletas que nunca participaram de eventos como pipoca. Entre eles, 45% consideram a prática aceitável em determinadas circunstâncias, enquanto 55% discordam.

Além disso, 38,3% afirmaram que poderiam considerar essa possibilidade no futuro.

Mesmo sem terem sua experiência prejudicada diretamente, 50,9% dos participantes que nunca foram pipocas consideram a prática injusta com quem pagou pela inscrição.

Por outro lado, muitos associam o fenômeno à democratização do esporte, ao aumento dos custos das provas e à dificuldade de acesso a vagas em eventos concorridos.

Outro resultado relevante mostra que quase 77% dos entrevistados conhecem alguém que já participou de uma prova sem inscrição, evidenciando que o comportamento está presente no cotidiano da comunidade esportiva brasileira.

Veja a pesquisa completa aqui.

Com informações de assessoria

Veja também