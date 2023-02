Etapa do Campeonato Mundial de Surf, Hang Loose Pro Contest está de volta em Noronha após dois anos

A- A+

A partir desta terça-feira (28), Fernando de Noronha voltou a receber o Campeonato Mundial de Surf Hang Loose Pro Contest após dois anos de pausa por conta da pandemia da Covid-19. O evento está sendo realizado na praia da Cacimba do Padre e acontecerá até o próximo domingo, 5 de março.

O campeonato conta com surfistas do mundo inteiro. Para esta edição, estão confirmados 74 atletas, sendo sete surfistas do arquipélago: Patrick Tamberg, Buday Santos, Nino Noronha, Bruno Vasconcelos, Caia Souza, Airton Mikael e Brayner Silva. Além do Brasil, participam ainda surfistas do Chile, Peru, Argentina, Uruguai e Venezuela.

O vencedor do Hang Loose receberá 5 mil pontos no ranking Sul-Americano, bem como o prêmio de 10 mil dólares.

O Pro Contest é um dos mais tradicionais eventos do circuito Mundial de Surf e vale como a penúltima etapa da temporada 2022/2023 do circuito Qualifying Series (QS), status 5000, da World Surf League (WSL), e abre o calendário Sul-Americano. As disputas na ilha acontecem todos os dias.

Na edição deste ano, uma das principais atrações é o peruano Miguel Tudela, que lidera o ranking da WSL da América Latina. Outro nome de destaque na competição é o vice-líder do ranking, o pernambucano Ian Gouveia.

Administradora da ilha, Thallyta Figuerôa, acredita que esse é um momento importante para a ilha, pois é um evento internacional que a população já aguarda, sobretudo por ser algo incorporado ao apelo que o arquipélago tem aos esportes náuticos e radicais. “Noronha tem essa vocação natural pelo surf. Então, é uma satisfação poder dar todo o apoio logístico para a realização desse evento”, disse.

Segundo André Portela, superintendente de Turismo, Cultura e Esporte do arquipélago, o Hang Loose Pro Contest só reforça o respeito da Administração com a prática do surf e com os atletas.

“Essa competição dá oportunidade para que os surfistas da ilha participem de campeonatos de alto nível. Serve também de incentivo para os jovens noronhenses na prática desse esporte, além de ser ótimo para a economia local e um atrativo a mais para moradores e turistas.”

Marlos Amarante, presidente da Associação dos Surfistas de Noronha, fala sobre a espera depois de um longo período. “A expectativa é grande porque ficamos dois anos em pandemia e não conseguimos realizar nenhum evento. Ter representantes da ilha em um campeonato desse tamanho é muito bom para nós”, afirmou.

O surfista experiente, Buday Santos, é um dos principais nomes do esporte na ilha. Ele está na esperança em atingir bons resultados. “Vamos receber uma grande ondulação, isso favorece bastante, pois o nível fica bastante alto. É justamente isso: competição, mar e natureza. A expectativa é das melhores em poder representar Fernando de Noronha”, destacou.

O Hang Loose Pro Contest estreou em Fernando de Noronha em 2000, aconteceu todos os anos até 2012 e retornou em 2019. Essa é 37ª edição, sendo a 16ª realizada na ilha. O último campeão do Hang Loose em Noronha foi o marroquino Ramzi Boukhiam, em 2020.

Ações durante o Mundial de Surf

A Administração Distrital está dando o apoio logístico e vai fazer ações sociais e de conscientização em conjunto com parceiros, a exemplo da colocação de coletores para materiais recicláveis e orgânicos em locais estratégicos, como na praia Cacimba do Padre.

Quinta-feira - 02/03 - Posto de Informação e Controle - Golfinho/Sancho -

Replantio de mudas - Superintendência de Meio Ambiente da Administração, organização e atletas do Hang Loose e Econoronha.

Sexta-feira 03/03 - 07h30 - Praia da Cacimba do Padre

Ação voluntária de coleta de resíduos, com profissionais da Superintendência de Meio Ambiente da Administração, da Associação de Surfistas de Fernando de Noronha, Escolinha de Surf, organização e atletas do Hang Loose.

17h - Erem Arquipélago

Ação social com palestra de atletas e organizadores do Hang Loose, com sorteio de uma prancha para os alunos participantes.

