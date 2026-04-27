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Automobilismo Etapa da Porsche Cup Brasil em Le Mans pode ter até 13 estados brasileiros representados Pernambuco estará representado por Josimar Jr e Daniel Neumann

Com a viagem da Porsche Cup C6 Bank para Europa, a primeira vez de uma categoria brasileira dentro da maior corrida de longa duração do planeta, promete uma grande representatividade dentro de dois meses. Considerando os grids recentes da Carrera Cup, o número de estados brasileiros representados no evento suporte das 24 Horas de Le Mans pode chegar a 13.

A presença de pilotos oriundos de quase metade das unidades federativas do país reflete a dimensão nacional do campeonato da principal divisão da Porsche Cup C6 Bank, que atrai em 2026 competidores de norte a sul e todas as regiões do Brasil.

Muitas vezes o caráter nacional do evento fica evidente nos pódios, com os competidores fazendo questão de honrar suas origens, levando para a premiação bandeiras da cidade ou estado que representam.

Com a promoção do campeão de endurance e overall da classe Challenge em 2025 para a Carrera neste ano, José Moura Neto, colocou o Amazonas no mapa da principal categoria do evento. Ele é o único representante da região Norte no grid dos carros 911 Cup da geração 992.

A região Nordeste tem o maranhense Marcos Regadas, atual campeão da Carrera Sport, o pernambucano Josimar Junior, campeão Edurance Carrera Sport em 2025, e Miguel Mariotti, campeão da Challenge em 2024, que corre pela Bahia.

Representando o Centro-Oeste os grids das etapas mais recentes da Carrera Cup tiveram Raijan Mascarello, residente em Sapezal (MT), Peter Ferter, de Dourados (MS), e Paulo Sousa, natural de Morrinhos (GO).

O Sudeste é a região que concentra o maior número de competidores, especialmente o estado de São Paulo. Além de diversos pilotos naturais da capital paulista, o interior do estado tem também seus representantes, casos de Gustavo Zanon, de São José do Rio Preto, Leonardo Sanchez, de Campinas, Leonardo Herrmann, de Piracicaba, e Marco Pisani, de Mococa. Vice-líder do campeonato, Thiago Vivacqua é nascido no Rio de Janeiro. Israel Salmen, campeão da Carrera Rookie em 2024, é natural de Governador Valadares (MG).

Todos os três estados do Sul do Brasil possuem pilotos no grid, com destaque para a legião catarinense composta de Antonella Bassani, Cristian Mohr, Jeff Giassi, André Gaidzinski e Silvio Morestoni. O Paraná é representado pela família Feldmann. E o Rio Grande do Sul tem o decacampeão Miguel Paludo e o líder do campeonato, Marçal Muller.

A lista de inscritos para o evento suporte das 24 Horas de Le Mans ainda não está completamente fechada. Mas fato é que entre os dias 11 e 13 de junho boa parte do Brasil estará representado no grid do pioneiro evento da categoria.

Diretor de planejamento e relacionamento da Porsche Cup C6 Bank, Vinicius Quadros, falou sobre o caráter diverso que a competição possui.



“É muito importante termos o campeonato representado por tantos estados. O Brasil é um país grande, de dimensões continentais. E ter pilotos de todas as regiões correndo mostra a força da plataforma, engajando competidores de praças onde não promovemos corridas. Todos os Estados brasileiros têm potencial econômico importante, então ter pilotos, empresas e patrocinadores representando várias regiões é realmente muito importante para ilustrar o caráter nacional da Carrera Cup”, disse.

Com informações da assessoria

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