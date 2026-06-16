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Corrida

Etapa Inverno do Circuito das Estações chega ao Recife com largada no Forte do Brum em julho

Prova terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km e promete reunir corredores de diferentes perfis

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Etapa Inverno do Circuito das Estações terá largada no Forte do Brum no dia 5 de julho, às 7hEtapa Inverno do Circuito das Estações terá largada no Forte do Brum no dia 5 de julho, às 7h - Foto: Norte Marketing Esportivo

Recife será palco da etapa Inverno do Circuito das Estações no dia 5 de julho, com largada às 7h no Forte do Brum, na área central da capital pernambucana.

Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a prova promete reunir corredores de diferentes perfis em uma experiência que une esporte, superação e conexão com a cidade. 

As inscrições para participar da corrida já estão abertas e podem ser realizadas pelo site. O kit será entregue nos dias 3 e 4 de julho, a partir das 10h, na loja Decathlon do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

Com o mote “Escreva Sua História”, a edição de 2026 propõe que cada corredor enxergue a etapa como parte de uma jornada única.

“A proposta do Circuito das Estações é mostrar que cada fase da corrida representa também fases da vida. O inverno simboliza força mental, disciplina e a capacidade de continuar mesmo diante das dificuldades”, destaca o gerente de Marketing da Norte Marketing Esportivo, Thiago Klein.  

Serviço:  
Circuito das Estações - Etapa Inverno – Recife 
Data: 05/07/2026 
Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira) 
Distâncias: 5km, 10km e 15Km 
Horário da largada: 7h 
Valor do Kit: consulte opções no site 
Retirada do Kit: Dias 3 e 4 de julho, a partir das 10h, na Decathlon - Shopping Recife 
(R. Padre Carapuceiro, 777 - Piso 2) 
Site oficial: https://www.circuitodasestacoes.com.br/recife/inverno 

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