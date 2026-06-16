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Corrida Etapa Inverno do Circuito das Estações chega ao Recife com largada no Forte do Brum em julho Prova terá percursos de 5 km, 10 km e 15 km e promete reunir corredores de diferentes perfis

Recife será palco da etapa Inverno do Circuito das Estações no dia 5 de julho, com largada às 7h no Forte do Brum, na área central da capital pernambucana.

Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, a prova promete reunir corredores de diferentes perfis em uma experiência que une esporte, superação e conexão com a cidade.

As inscrições para participar da corrida já estão abertas e podem ser realizadas pelo site. O kit será entregue nos dias 3 e 4 de julho, a partir das 10h, na loja Decathlon do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

Com o mote “Escreva Sua História”, a edição de 2026 propõe que cada corredor enxergue a etapa como parte de uma jornada única.

“A proposta do Circuito das Estações é mostrar que cada fase da corrida representa também fases da vida. O inverno simboliza força mental, disciplina e a capacidade de continuar mesmo diante das dificuldades”, destaca o gerente de Marketing da Norte Marketing Esportivo, Thiago Klein.

Serviço:

Circuito das Estações - Etapa Inverno – Recife

Data: 05/07/2026

Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira)

Distâncias: 5km, 10km e 15Km

Horário da largada: 7h

Valor do Kit: consulte opções no site

Retirada do Kit: Dias 3 e 4 de julho, a partir das 10h, na Decathlon - Shopping Recife

(R. Padre Carapuceiro, 777 - Piso 2)

Site oficial: https://www.circuitodasestacoes.com.br/recife/inverno

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