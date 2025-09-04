A- A+

Corrida Etapa Primavera do Circuito das Estações 2025 terá edição no Recife em setembro Prova será no dia 21 de setembro com largada no Forte do Brum e percursos de 5km, 10km e 18km

O Circuito das Estações, uma das maiores corridas de rua do Brasil, promove a Etapa Primavera no dia 21 de setembro. Com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a prova oferece percursos de 5km, 10km e 18km para os corredores iniciantes até os mais experientes.

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus, nas modalidades masculina e feminina.

Com inscrições abertas, os interessados devem acessar o site oficial do Circuito das Estações. Os valores dos kits custam a partir de R$ 189,99. A retirada do material será na Loja Decathlon do Shopping Recife, em Boa Viagem, dias 19 e 20 de setembro, a partir das 10h.

Promovida em 21 cidades do Brasil, a Etapa Primavera é a terceira corrida do Circuito das Estações 2025. Anteriormente, foram realizadas as Etapas Outono e Inverno nos meses de abril e julho, respectivamente.

Com a Etapa Verão, que acontecerá no dia 16 de novembro, os participantes poderão formar uma mandala com as quatro medalhas conquistadas após a conclusão de cada prova.

O circuito ainda contará com pontos de hidratação, suporte médico, kit especial para os inscritos e uma arena repleta de ativações.

Serviço:

Circuito das Estações Etapa Primavera - Recife

Data: 21/09 (domingo)

Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira, Recife)

Distâncias: 5km, 10km e 18km

Inscrições: site oficial do Circuito das Estações

Horário da largada: em breve no site

Valor do Kit: a partir de R$ 189,99 (kit básico)



