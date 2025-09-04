Etapa Primavera do Circuito das Estações 2025 terá edição no Recife em setembro
Prova será no dia 21 de setembro com largada no Forte do Brum e percursos de 5km, 10km e 18km
O Circuito das Estações, uma das maiores corridas de rua do Brasil, promove a Etapa Primavera no dia 21 de setembro. Com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a prova oferece percursos de 5km, 10km e 18km para os corredores iniciantes até os mais experientes.
Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus, nas modalidades masculina e feminina.
Leia também
• Setembro Amarelo: Centro Universitário oferece atendimento psicológico gratuito para a população
• UFPE promove 1ª Corrida e Caminhada do Coração em outubro
• Circuito Centauro Desbrava chega ao Recife no dia 14 de setembro; veja como participar
Com inscrições abertas, os interessados devem acessar o site oficial do Circuito das Estações. Os valores dos kits custam a partir de R$ 189,99. A retirada do material será na Loja Decathlon do Shopping Recife, em Boa Viagem, dias 19 e 20 de setembro, a partir das 10h.
Promovida em 21 cidades do Brasil, a Etapa Primavera é a terceira corrida do Circuito das Estações 2025. Anteriormente, foram realizadas as Etapas Outono e Inverno nos meses de abril e julho, respectivamente.
Com a Etapa Verão, que acontecerá no dia 16 de novembro, os participantes poderão formar uma mandala com as quatro medalhas conquistadas após a conclusão de cada prova.
O circuito ainda contará com pontos de hidratação, suporte médico, kit especial para os inscritos e uma arena repleta de ativações.
Serviço:
Circuito das Estações Etapa Primavera - Recife
Data: 21/09 (domingo)
Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira, Recife)
Distâncias: 5km, 10km e 18km
Inscrições: site oficial do Circuito das Estações
Horário da largada: em breve no site
Valor do Kit: a partir de R$ 189,99 (kit básico)