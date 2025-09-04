Qui, 04 de Setembro

Corrida

Etapa Primavera do Circuito das Estações 2025 terá edição no Recife em setembro

Prova será no dia 21 de setembro com largada no Forte do Brum e percursos de 5km, 10km e 18km

Etapa Primavera do Circuito das Estações terá largada no Forte do Brum no dia 21 de setembroEtapa Primavera do Circuito das Estações terá largada no Forte do Brum no dia 21 de setembro - Foto: Divulgação

O Circuito das Estações, uma das maiores corridas de rua do Brasil, promove a Etapa Primavera no dia 21 de setembro. Com largada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a prova oferece percursos de 5km, 10km e 18km para os corredores iniciantes até os mais experientes. 

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus, nas modalidades masculina e feminina.

Com inscrições abertas, os interessados devem acessar o site oficial do Circuito das Estações. Os valores dos kits custam a partir de R$ 189,99. A retirada do material será na Loja Decathlon do Shopping Recife, em Boa Viagem, dias 19 e 20 de setembro, a partir das 10h. 

Promovida em 21 cidades do Brasil, a Etapa Primavera é a terceira corrida do Circuito das Estações 2025. Anteriormente, foram realizadas as Etapas Outono e Inverno nos meses de abril e julho, respectivamente.

Com a Etapa Verão, que acontecerá no dia 16 de novembro, os participantes poderão formar uma mandala com as quatro medalhas conquistadas após a conclusão de cada prova.

O circuito ainda contará com pontos de hidratação, suporte médico, kit especial para os inscritos e uma arena repleta de ativações.

Serviço:  
Circuito das Estações Etapa Primavera - Recife 
Data: 21/09 (domingo) 
Local: Forte do Brum (Praça da Comunidade Luso Brasileira, Recife) 
Distâncias: 5km, 10km e 18km 
Inscrições: site oficial do Circuito das Estações
Horário da largada: em breve no site 
Valor do Kit: a partir de R$ 189,99 (kit básico)
 

