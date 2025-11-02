A- A+

Corrida de Rua Etapa do Recife do Circuito adidas Maratona do Rio movimenta orla de Boa Viagem; veja vencedores Cerca de 5 mil corredores de diferentes estados largaram do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife, em trajetos de 6 km e 12 km

A segunda etapa do Circuito adidas Maratona do Rio (MDR) transformou a orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em um verdadeiro palco de celebração ao esporte, reunindo cerca de 5 mil corredores de diferentes estados do país em uma manhã de muita emoção, música e calor humano.

Com largada e chegada na altura do Parque Dona Lindu, os atletas percorreram os trajetos de 6 km e 12 km, com largadas às 5h10 (12K) e 6h (6K).

O cenário ensolarado e o público recifense tornaram o evento ainda mais especial, uma combinação de esporte, celebração e o charme único da orla mais famosa do Nordeste.

Nos 6 km, o título masculino ficou com José Márcio Leão da Silva (18:02), que destacou a boa estrutura e o percurso rápido da prova.

“Foi uma corrida excelente, com percurso rápido, bem sinalizado e hidratação perfeita. Tudo muito bem organizado, uma prova show de bola”, celebrou o campeão.

No feminino, a vitória de Joyce Lins Lima (22:16) foi um dos momentos mais emocionantes do dia.

Em uma chegada emocionante, ela ultrapassou a segunda colocada nos metros finais, sob aplausos e gritos da torcida.

“Foi uma disputa linda, daquelas que fazem a gente acreditar que tudo é possível. A reta final foi pura emoção, dei meu máximo e consegui cruzar a linha em primeiro. A prova estava muito bem organizada e o público fez toda a diferença”, destacou a campeã.

Nos 12 km, o campeão foi Gleison da Silva Santos (38:30), que comemorou o título.

“É uma felicidade enorme vencer em Recife, uma cidade que tem um significado especial pra mim. O percurso foi excelente, muito bem estruturado, e encerrar o ano com esse título é gratificante demais”, disse.

Entre as mulheres, Carmen Silva Reges Pereira, a Kaká (45:31), celebrou a vitória em clima de emoção.

“Correr em Recife é sempre especial. O clima é desafiador, mas a energia do público faz toda a diferença. Foi uma prova linda e cheia de alegria”, afirmou.

O sucesso da etapa reflete o propósito maior do projeto: espalhar a energia da Maratona do Rio por todo o país, conectando corredores, histórias e diferentes regiões por meio do esporte.

De acordo com Pedro Pereira, head de produto da Maratona do Rio, o circuito é um projeto novo que amplia a conexão com os corredores e oferece uma jornada de preparação rumo à Maratona e à Meia Maratona de 2026

"A cada cidade, queremos levar um pouco da atmosfera que faz do Rio uma referência em corrida de rua, sempre valorizando o espírito local, a celebração e a comunidade que o esporte cria", explicou.

O Circuito adidas MDR também se destaca por sua experiência gamificada inédita no país, conectando o universo digital ao presencial por meio do aplicativo Mara do Rio.

A plataforma permite acompanhar a evolução dos corredores, cumprir desafios, entrar em rankings e desbloquear benefícios exclusivos.

A proposta é transformar cada etapa em uma jornada contínua de superação, diversão e pertencimento, antes, durante e depois da prova, fortalecendo ainda mais a comunidade de corredores que cresce em todo o Brasil.

Depois de Belo Horizonte e Recife, o Circuito adidas MDR segue em 2026 com três novas etapas em cidades icônicas brasileiras, ampliando a jornada de preparação dos atletas rumo à Maratona e à Meia Maratona do Rio 2026.

Mais do que uma competição, o circuito se consolida como uma experiência que conecta o Brasil pela corrida, unindo esporte, cultura e comunidade em uma mesma trilha de energia e celebração.

Após cruzar a linha de chegada, o público foi recebido em uma arena vibrante, com shows gratuitos e muita festa à beira-mar.

A banda Kid Camaleão abriu a programação com um repertório que misturou axé, samba e pop, enquanto a Orquestra de Bolso encerrou a manhã com versões cheias de ritmo e frevo de grandes clássicos brasileiros.

Além das atrações musicais, o espaço contou com ativações de patrocinadores, gravação gratuita de medalhas, área de recovery para os atletas e zonas instagramáveis, reunindo famílias e amigos em um ambiente de celebração e bem-estar.

Premiação Circuito adidas Maratona do Rio

6K – Masculino

1º - José Márcio Leão da Silva (18:02)

2º - Bruno Alves da Silva (18:07)

3º - Lucas Soares do Nascimento (18:22)

6K – Feminino

1ª - Joyce Lins Lima (22:16)

2ª - Anastácia Rocha Pereira (22:17)

3ª - Rosem Mayara Vieira da Silva Mendes (23:49)

12K – Masculino

1º - Gleison da Silva Santos (38:30)

2º - José Joaquim Ferreira Barboza (39:34)

3º - Jair José da Silva (39:27)

12K – Feminino

1ª - Carmen Silva Reges Pereira (45:31)

2ª - Yasmin Razzada Costa Batista (47:00)

3ª - Maria de Lourdes Ferreira de Souza (49:33)

