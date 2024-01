A- A+

Rota do Sol Etapa Recife do Circuito Rota do Sol termina com recorde de inscrições e títulos de pernambucanos Dois tenistas venceram suas categorias dentro de casa nesta terça-feira (23), nas quadras do Recife Tênis Clube (RTC)

Porta de entrada para o Campeonato Brasileiro da modalidade, a quarta etapa do circuito de tênis Rota do Sol teve a disputa das finais nesta terça-feira (23), no Recife Tênis Clube (RTC), situado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana. O evento começou no último sábado (20) e foi um sucesso com recorde de inscrições. No total, 140 atletas participaram da competição.

Além da Capital pernambucana, o Rota do Sol já foi disputado em outras cidades nordestinas. Fortaleza (CE), Natal (RN) e Campina Grande (PB) foram as cidades que receberam o evento previamente. Maceió (AL) e Salvador (BA) fecham o circuito pela região. O número de inscritos no Recife foi o maior entre todas as seis etapas do Circuito.

"Estamos felizes e satisfeitos com o resultado desse evento. Mais de 20 estados sendo representados, um recorde de inscritos. Tivemos o maior número de inscritos, o que é muito importante para a gente. A estrutura do Recife Tênis Clube ajuda muito a realização do evento. Importante para nós saber que os atletas, pais e os técnicos estão felizes, além da integração desses atletas jovens interagindo com uma garotada do Brasil todo", Paulo Roma, vice-presidente técnico da Federação Pernambucana de Tênis.

Paulo Roma, vice-presidente técnico da FPT celebra realização da 4ª do Rota do Sol. Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco.

O torneio Rota do Sol gera pontuação para o ranking nacional e foi dividido entre as categorias 10, 12, 14, 16 e 18 anos, tanto em equipes femininas quanto masculinas. O último dia de competição contou com dez duelos individuais somados a três confrontos entre duplas.

Dobradinha pernambucana

Dois atletas pernambuacanos chegaram às finais individuais da etapa dentro de casa e saíram com o título. O pequeno Raphael Alves, de 9 anos, foi campeão na categoria até 10 anos ao superar o potiguar Theo Grimaldi com parciais (6/4 e 7/5).

Raphael é atleta do projeto social "Um Saque Para a Vida" e pratica a modalidade desde os quatro anos de idade. Antes de conquistar o título em Recife, ele ficou perto em outras duas etapas: vice-campeão em Natal e semifinalista em Campina Grande.

"É muita emoção você acompanhar a trajetória de esforço e dedicação de Raphael. Ele veio de uma série de torneios na Rota do Sol. Se consagrando campeão em casa, com o apoio da família vendo o grande sonho dele que é se tornar um tenista profissional", afirmou Mônica Barros- gestora do projeto social.

Na categoria 18 anos, o pernambucano Rafael Sales venceu com autoridade o maranhense Levi Santos. O confronto foi um dos últimos da etapa e terminou com parciais 6/1 e 6/2.

Rafael Sales, campeão da categoria 18 anos da 4ª etapa do Rota do Sol. Foto: Alexandre Aroeira/ Folha de Pernambuco.

Confira os resultados das finais desta terça-feira (23):

Individuais:

12 anos- Alexandre Palmeira (AL) x João Aquino (BA) (6/2; 6/1)

14 anos- Getúlio Iglezias (PA) x Gabriel Espinha (SP) (6/1; 6/2)

16 anos- Guilherme Raimundo (SP) x Ricardo Baccala Righetto (SP) (7/5; 6/3)

12 anos- Isabella Valéria (RN) x Maria Sanchez (PR) (6/2; 7/5)

14 anos- Lara Marinho (SC) x Eva Noronha (SP) (7/6; 6/4)

10 anos- Raphael Alves (PE) x Theo Grimaldi (RN) (6/4; 7/5)

18 anos- Giovanna Avelino (SP) x Nathália Moura (RJ) WO

18 anos- Giovana Barbosa (SP) x Rafaela Fraga (SP) (6/1; 6/3)

18 anos- Rafael Sales (PE) x Levi Santos (MA) (6/1; 6/2)

16 anos- Dominiquea Souza (CE) x Maria Beatriz Romitti (RN) (6/0; 6/2)

Duplas:

14 anos- Gabriel Espinha (SP)/ Pedro Acioly (SP) x Felipe Argolo (BA)/ Getúlia Iglezias (PA) RET

16 anos- Andre Bruno (SP)/ Guilherme Raimundo (SP) x Luka Baptista (SP)/ Ricardo Baccala Righetto (SP) (8/6)

12 anos- José Heitor (PA)/ João Vieira (PE) x João Miranda (PB)/ Alexandre Palmeira (AL) (8/5)

*vencedores em negrito

Veja também

SAÚDE Após 24 dias, Mauro Shampoo recebe alta médica e deixa Hospital da Restauração