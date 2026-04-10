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Corrida Etapa SRUN Fernando de Noronha está com as inscrições abertas de provas de trilha de 8km e 21km Prova ocorre no dia 5 de setembro, com percurso pensado na geografia do arquipélago e foco em sustentabilidade

Com provas de 8km e 21km, a corrida de rua SRUN do Santander leva etapa ao arquipélago de Fernando de Noronha no dia 5 de setembro.

As inscrições para as trilhas estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento, devendo ser planejada com antecedência em relação a compra do voo e hospedagem.

O percurso, desenhado em harmonia com a geografia da Ilha, convida os participantes a uma corrida técnica e consciente.

Anualmente, brasileiros e estrangeiros mergulham nessa aventura em meio a paisagens reconhecidas mundialmente pela biodiversidade e relevância ambiental.



Sustentabilidade

O compromisso com a sustentabilidade também está presente no projeto, com a redução de resíduos, a não utilização de plásticos de uso único e o incentivo a práticas responsáveis na imersão.

O evento ainda prevê ações de engajamento social e iniciativas de impacto positivo, tendo um número controlado de participantes e estrutura planejada para minimizar impactos no arquipélago.

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