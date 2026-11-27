Ethan Mbappé renova com Lille até 2029
O irmão mais novo do astro do Real Madrid, Kylian Mbappé - que tem 19 anos -, tinha contrato vigente apenas até junho próximo
O ponta francês Ethan Mbappé renovou seu contrato com o Lille por mais duas temporadas, estendendo seu vínculo até junho de 2029, anunciou nesta sexta-feira (27) o clube do norte da França.
O irmão mais novo do astro do Real Madrid, Kylian Mbappé - que tem 19 anos -, tinha contrato vigente apenas até junho próximo.
Dessa forma, ele dará continuidade ao seu desenvolvimento no Lille, equipe à qual chegou em 2024, vindo do Paris Saint-Germain, uma movimentação que coincidiu com a saída de seu irmão Kylian do clube parisiense rumo ao Real Madrid.
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"O Lille celebra poder acompanhar a evolução de Ethan Mbappé a longo prazo. Ninguém duvida de seu talento e potencial, aliados à sua maturidade e à experiência que ele vem adquirindo", destacou o Lille em seu comunicado.
Ethan Mbappé desempenhou um papel importante na quarta-feira, na vitória por 2 a 1 da equipe francesa sobre o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa.
Foi dele o contra-ataque que resultou em uma finalização na trave. Na sequência, a bola sobrou e acabou resultando em um gol contra do sérvio Aleksandar Pavlovic.
Nesta temporada, Ethan Mbappé foi titular em dez das doze partidas em que esteve à disposição, somando dois gols e duas assistências.