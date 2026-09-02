Qua, 02 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta02/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Natação

Etiene Medeiros e Júlia Góes fazem dobradinha pernambucana nos 50m costas no Troféu José Finkel

Apesar do bom desempenho, atletas seguem em busca do índice para o Mundial de Piscina Curta, em dezembro, na China

Reportar Erro
Etiene Medeiros está de volta ao treinos no Sesi-SP Etiene Medeiros está de volta ao treinos no Sesi-SP  - Foto: Ayrton Vignola/Fiesp

Pernambuco subiu nos dois lugares mais altos do pódio da prova dos 50m costas, no Troféu José Finkel de Natação, em São Paulo, nesta quarta-feira (02). As pernambucanas Etiene Medeiros e Júlia Góes, primeiro e segundo lugar, respectivamente, colocaram o SESI-SP na dominância da prova. 

A experiente Etiene venceu a final da prova do com o tempo de 26s92, enquanto que Júlia terminou em segundo com 26s94. Thacyane Lima, do Minas, fechou o pódio com 27s25. 

Leia também

• Parapan-Pacífico de natação: Brasil estreia com medalhas e recorde

• Pernambucana Etiene Medeiros conquista o ouro no Troféu Maria Lenk após pausa de três anos

• Etiene Medeiros revela bastidores do desafio de aliar maternidade e alta performance

"Muito, muito feliz com o resultado, em conquistar o título brasileiro aqui no Pinheiros, em uma prova com muita equilibrada com a Júlia. Estamos todo dia treinando, buscando o objetivo, as vitórias. E temos de celebrar os momentos. Quero agradecer muito quem esteve aqui acompanhando", afirmou Etiene, tricampeã mundial dos 50m costas.

Apesar da vitória, Etiene segue em busca do índice para o Mundial de Piscina Curta, em dezembro, na China, que é de 26s54. A marca não veio, mas Etiene sai da competição contente com sua atuação.

"Foi uma semana desafiadora para mim e é todo um processo desde o meu retorno às piscinas", completou a nadadora, de 34 anos, que levou o filho, Kaleu, para a cerimônia de premiação.

Na eliminatória, pela manhã, Etiene havia marcado 26s98 e Julia 26s70. As duas entraram na decisão como as favoritas para a vitória. A adversária foi melhor nos primeiros 25 metros, mas Etiene virou muito bem e garantiu a primeira colocação nos 25 metros finais.

Júlia Góes em atuação no Troféu José Finkel 2026Júlia Góes em atuação no Troféu José Finkel 2026 - Foto: Divulgação/Sesi-SP

Etiene retornou às piscinas, após três anos, no início de 2026, tendo como objetivo os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, nos Estados Unidos. Desde que voltou à alta performance, vem se dedicando aos treinos e participando de competições. Em maio, comemorou também a vitória na prova dos 50m costas do Troféu Maria Lenk de Natação, no Rio de Janeiro.

Nessa retomada, Etiene voltou a vestir a camisa do SESI-SP e reencontrou o técnico Fernando Vanzella, com quem trabalhou por uma década e viveu os principais momentos de sua trajetória esportiva.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter