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Natação Etiene Medeiros e Júlia Góes fazem dobradinha pernambucana nos 50m costas no Troféu José Finkel Apesar do bom desempenho, atletas seguem em busca do índice para o Mundial de Piscina Curta, em dezembro, na China

Pernambuco subiu nos dois lugares mais altos do pódio da prova dos 50m costas, no Troféu José Finkel de Natação, em São Paulo, nesta quarta-feira (02). As pernambucanas Etiene Medeiros e Júlia Góes, primeiro e segundo lugar, respectivamente, colocaram o SESI-SP na dominância da prova.

A experiente Etiene venceu a final da prova do com o tempo de 26s92, enquanto que Júlia terminou em segundo com 26s94. Thacyane Lima, do Minas, fechou o pódio com 27s25.

"Muito, muito feliz com o resultado, em conquistar o título brasileiro aqui no Pinheiros, em uma prova com muita equilibrada com a Júlia. Estamos todo dia treinando, buscando o objetivo, as vitórias. E temos de celebrar os momentos. Quero agradecer muito quem esteve aqui acompanhando", afirmou Etiene, tricampeã mundial dos 50m costas.

Apesar da vitória, Etiene segue em busca do índice para o Mundial de Piscina Curta, em dezembro, na China, que é de 26s54. A marca não veio, mas Etiene sai da competição contente com sua atuação.

"Foi uma semana desafiadora para mim e é todo um processo desde o meu retorno às piscinas", completou a nadadora, de 34 anos, que levou o filho, Kaleu, para a cerimônia de premiação.

Na eliminatória, pela manhã, Etiene havia marcado 26s98 e Julia 26s70. As duas entraram na decisão como as favoritas para a vitória. A adversária foi melhor nos primeiros 25 metros, mas Etiene virou muito bem e garantiu a primeira colocação nos 25 metros finais.

Júlia Góes em atuação no Troféu José Finkel 2026 - Foto: Divulgação/Sesi-SP

Etiene retornou às piscinas, após três anos, no início de 2026, tendo como objetivo os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, nos Estados Unidos. Desde que voltou à alta performance, vem se dedicando aos treinos e participando de competições. Em maio, comemorou também a vitória na prova dos 50m costas do Troféu Maria Lenk de Natação, no Rio de Janeiro.

Nessa retomada, Etiene voltou a vestir a camisa do SESI-SP e reencontrou o técnico Fernando Vanzella, com quem trabalhou por uma década e viveu os principais momentos de sua trajetória esportiva.

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