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Natação Etiene Medeiros é ouro nos 50m costas no Sul-Americano, na Argentina Nadadora pernambucana defendeu a seleção brasileira pela primeira vez desde que voltou às piscinas

Etiene Medeiros comemorou neste domingo (13) o título dos 50m costas dos XIII Jogos Sul-Americanos (ODESUR), na província de Santa Fé, na Argentina. A medalha de ouro veio em uma final muito disputada, em que a nadadora pernambucana deixou para trás as argentinas Cecília Dieleke e Andrea Berrino, estabelecendo a melhor marca para a prova no campeonato, com 28s38 - o recorde sul-americano é dela, com 27s14, no Mundial em Budapeste, em 2017.

Foi a primeira vez que a nadadora pernambucana integrou a seleção brasileira após o seu retorno às piscinas, depois do nascimento do filho Kaleu.

"Estar de volta à seleção é muito especial. Minha última missão no Time Brasil tinha sido em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. Sentimento diferente em estar competindo ao lado dos nossos amigos sul-americanos. A Andrea Berrino teve bastante trajetória comigo e, agora, a gente viu também a Cecília Dieleke, batemos juntas, com medalha de ouro para o Brasil. Acho que isso faz a gente acreditar para Los Angeles 2028. Muito gratificante estar aqui novamente", comemorou Etiene.

Desde que voltou à alta performance, no início de 2026, depois de três anos, Etiene, nadadora do SESI-SP, comemorou também a medalha de ouro na prova dos 50m costas do Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro, e o título brasileiro no Troféu José Finkel, em São Paulo.

Fundadora do Instituto Etiene Medeiros (IEM), que leva seu nome, a atleta já disputou duas edições olímpicas - Rio 2016 e Tóquio 2020 - na prova dos 50m livre. Agora, mira Los Angeles com foco principal nos 50m costas, prova na qual foi campeã mundial em 2017 e que passa a integrar o programa olímpico, abrindo uma nova oportunidade para a nadadora brasileira.

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