Copa do Mundo feminina Etiene Medeiros visita seleção brasileira de futebol feminino na Austrália Nadadora pernambucana esteve na concentração do Brasil, em Gold Coast, onde a equipe se prepara para a estreia na Copa do Mundo

No último domingo (9), nadadora Etiene Medeiros visitou o treinamento da Seleção Brasileira feminina que está se preparando para a disputa da Copa do Mundo de 2023. A pernambucana está passando um período em Gold Coast, local da concentração do Brasil na preparação para o torneio na Austrália e marcou presença no treinamento da equipe, sendo recebida pelas atletas.

A nadadora ficou emocionada ao saber que está em um dos vídeos motivacionais do grupo para a disputa. Etiene tem uma história de superação e sucesso dentro e fora das piscinas, buscando servir de exemplo no esporte e fora dele.

“Um momento muito, muito especial para mim. É muito bom saber que você deixou seu legado, sua história. Muito feliz pelo convite, por ter participado desse dia da preparação do Brasil. Estar aqui, olhando de perto, é uma outra vivência. Sem falar na possibilidade de conhecer as meninas e poder mandar um pouquinho da energia”, afirmou a pernambucana, que tem a companhia do marido, Fábio, durante sua permanência na Austrália.

Etiene estará na torcida por bons resultados da seleção na Copa do Mundo. A estreia no Mundial da Austrália será no dia 24, contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide.

“Futebol é algo que traz muita energia e muita positividade, um trabalho coletivo. E quando a gente olha o verde e amarelo, se identifica. Acordei e falei: vou colocar tudo verde e amarelo e a bandeira de Pernambuco. Isso é muito importante, estar torcendo pelo Brasil. Somos brasileiros e estamos sempre juntos em equipe”, garantiu Etiene.

"Eu estou em uma fase passando por várias experiências, do que é ser alta performance na natação, ser responsabilidade e ser exemplo. Então, para mim, é uma motivação muito grande estar junto com as meninas”, explicou Etiene, fundadora do Instituto Etiene Medeiros (IEM), com sede no Recife.

Além do Panamá, o Brasil tem como adversárias no grupo F a França e Jamaica. O elenco comandado pela treinadora sueca Pia chegou à Austrália no dia 4 deste mês.

