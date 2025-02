A- A+

FUTEBOL "Eu estava errado": ex-promessa se arrependeu de deixar o Barcelona por "muita pressão" Ilaix Moriba defende o Celta de Vigo por empréstimo com opção de compra do RB Leipzig

O meia Ilaix Moriba, que joga pelo Celta de Vigo por empréstimo com opção de compra do RB Leipzig , falou sobre sua saída do FC Barcelona no verão de 2021. Aos 23 anos, ele se mostrou arrependido da decisão, de acordo com o jornal espanhol Marca.

Na época, o meio-campista, considerado uma das maiores promessas das categorias de base do time catalão, foi transferido pelo Barça para o RB Leipzig por 16 milhões de euros após recusar renovação de seu contrato.





"Vamos tentar garantir que este caso não aconteça novamente. Ele tem um ano restante e não quer renovar. É uma situação que não aceitamos. E devemos agir. Ele é um grande jogador e, se não renovar, sabe que tem outras soluções [...] Sinto-me mal por ele não reconhecer o que fizemos por ele. Não aceitaremos que ele saia de graça. Quem quiser sair, é livre, mas com certas condições. Infelizmente, é assim", declarou Joan Laporta.

O contrato de Moriba terminaria em 2022, mas o Barcelona não aceitou as condições impostas no início do verão pelo seu agente.

"Cometi um erro ao deixar o Barça. Eu era muito jovem e tinha muita pressão", admitiu Ilaix Moriba em declarações compartilhadas por sua agência de representação AS1Sports.

Depois de deixar o Barcelona aos 18 anos, não se adaptou ao Leipzig e foi emprestado ao Valencia, Getafe e Celta.

"Por um momento pensei que estava tudo acabado", disse ele.

