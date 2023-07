'Eu me sinto muito sortudo', diz Sergio Rico sobre recuperação após acidente

O goleiro espanhol do Paris Saint-Germain, Sergio Rico, escreveu algumas palavras de gratidão e otimismo neste domingo, enquanto continua sua recuperação das lesões sofridas após sofrer um traumatismo craniano decorrente de um acidente com um cavalo.

— Queria agradecer a cada uma das pessoas que me mostraram e mandaram carinho nesses dias difíceis. Continuo trabalhando na minha recuperação que está melhorando a cada dia — disse o ex-goleiro do Sevilla, com quem venceu a Liga Europa duas vezes antes de assinar pelo PSG em 2020, clube onde jogava por empréstimo há um ano.