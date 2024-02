"Eu não sei se tem algo por trás", reclama Toty sobre arbitragem de jogo contra o Petrolina

A- A+

O lateral-direito Toty ficou na bronca com a arbitragem após a vitória do Santa Cruz por 2x1 diante do Petrolina, no Paulo Coelho, pelo Campeonato Pernambucano. O jogador criticou a marcação de Rodrigo José Pereira de Lima de uma penalidade em cima de Emerson Galego, quando a partida ainda estava 1x0 para o Tricolor.



“Isso (marcação do pênalti) acaba prejudicando um trabalho de quem vencer. A gente sabe que no futebol existem erros, e às vezes a gente está sendo prejudicado quanto a isso. Eu não sei se tem algo pessoal por trás, mas parece que tudo conspira contra o Santa Cruz”, afirmou, em entrevista à TV Globo na saída do gramado.

O lateral também protagonizou uma discussão com outro companheiro de time na reta final da partida. Após fazer falta na entrada da área, Toty bateu boca com Lucas Siqueira, que reclamou da jogada que poderia gerar o gol de empate do Petrolina. O capitão Rafael Pereira precisou acalmar os ânimos.



"A gente sabia que aqui seria uma guerra. Ali foi apenas de jogo, quem é do futebol sabe. Acontecem as discussões, mas é pra corrigir, um interpreta de outro jeito, mas é uma família. Não é só amor não, tem hora que vai ter cobrança, que um vai bicar o outro, mas depois que termina, com a vitória, todo mundo se abraça e fica assim. Não guarda mágoa, não guarda rancor, família é assim mesmo", apontou.

