A- A+

futebol brasileiro 'Eu não vou interferir no seu time, como faz algum diretor do Corinthians', diz Lula para Dino Time paulista vem de três derrotas seguidas e a última foi contra o rival São Paulo

Luiz Inácio Lula da Silva novamente falou sobre o Corinthians durante um discurso no Palácio do Planalto. Desta vez, o presidente, ao dizer como foi o convite feito para Flavio Dino assumir o Supremo Tribunal Federal, Lula afirmou que não irá interferir no time que o ministro irá montar igual algum diretor faz com a equipe paulista.

— Flávio Dino, eu costumo trabalhar estabelecendo relação de confiança com as pessoas. Você está sendo convidado para ser ministro e eu tenho confiança em você. A sua equipe você que monta. Você só tem que ter consciência que qualquer coisa que der errado, é responsabilidade sua. Eu não interferir no seu time, como faz algum diretor do Corinthians que faz o Corinthians virar o que está virando — disse o Presidente Lula durante a posse do Lewandowski no Ministério da Justiça.

As falas de Lula ocorreram durante a cerimônia de posse de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça, que substituirá Flávio Dino, que foi nomeado para uma cadeira na Corte.

O Corinthians, de Lula, vem de três derrotas seguidas no Campeonato Paulista — para Ituano, São Bernardo e São Paulo — e está em terceiro no Grupo C, atrás de Bragantino e Mirassol. O Timão não começou bem a temporada e já vem recebendo diversas críticas da torcida.

Após a derrota para o São Paulo, que pôs o fim na invencibilidade contra o São Paulo na Neo Química Arena, a torcida protestou bastante. Principalmente do setor norte, o canto foi no tom de "joga por amor ou joga por terror" e "tem que ser homem para jogar no Coringão".

Veja também

Situação Cariús Presidente do STJD nega conversão de pena e impede retorno imediato de Cariús ao Sport