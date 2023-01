A- A+

Que Golaço Eu queria ser tão confiante quanto o técnico do Santinha Tricolor disputa, nesta quinta (05), jogo pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste

Após o empate em 2x2 no “clássico” contra o Maguary, o técnico do Santinha, Ranielle Ribeiro, cravou que o seu time está pronto para encarar o Caucaia/CE, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste, nesta quinta-feira (05), no Arrudão. Segundo ele, o Tricolor teve mais tempo de preparação que os cearenses e ainda contou com “um bom aproveitamento” nos seis amistosos preparatórios que disputou nesta pré-temporada (três vitórias contra o Projeto Vida, Íbis e Santa Fé; e três empates contra CSP, ASA/AL e Maguary).

Desses adversários, o único que tem peso é o ASA/AL. Nem o Maguary, que estreia na Série A1 do Pernambucano, eu colocaria tanta moral. Além disso, o elenco do Santinha desta temporada é inferior ao da passada. E olhe que não sou eu que estou dizendo isso não, e sim a própria torcida nas redes sociais.

Mas o futebol é uma caixinha de surpresas. Tomara que a gente morda a língua, e o Tricolor nos surpreenda, chegando na fase de grupos do Nordestão e subindo de volta para a Série C do Brasileirão. Caso contrário, vai ser bronca, viu?!

