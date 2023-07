A- A+

Futebol "Eu vou estar lá, quero ver vocês": Diego Souza convoca torcida do Sport para jogo contra o CRB Atleta será apresentado nesta sexta (28), às 14h, na Ilha do Retiro, antes da partida pela Série B do Campeonato Brasileiro

Pelas redes sociais, o atacante Diego Souza convocou a torcida do Sport a comparecer na Ilha do Retiro, nesta sexta (28), para o jogo contra o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta será apresentado oficialmente no mesmo dia e acompanhará das arquibancadas ao confronto que abre o segundo turno da competição.



“Fala, rapaziada! Conto com vocês amanhã na Ilha do Retiro. Eu vou estar lá, quero ver vocês! Vamos juntos para vencer mais uma batalha. Valeu! Pelo Sport tudo!”, afirmou o atacante.





Será a terceira passagem do atleta no Sport. A primeira foi entre 2014 e 2015, sendo o segundo ano marcado pela melhor campanha do Leão na história dos pontos corridos da Série A, terminando em sexto. Depois de uma passagem curta pelo Fluminense, o camisa 87 voltou em 2016, temporada em que foi artilheiro do Brasileirão, ao lado de Fred e William Potker, todos com 14 gols. Em 2017, ele ajudou os pernambucanos a evitarem a queda. No geral, Diego Souza tem 173 jogos e 57 bolas na rede.

Sextou com S de saudade! Amanhã é dia de reencontrar o embaixador e apoiar o Leão. #EuVouPraIlha e vocês? pic.twitter.com/ZxvWHhrCnd — Sport Club do Recife (@sportrecife) July 27, 2023

Veja também

Olimpíadas Vendedores de livros se negam a deixar margens do Sena para abertura dos Jogos Olímpicos