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Copa do Mundo EUA desobrigam estrangeiros com ingressos para a Copa a pagarem caução turista de R$ 75 mil Medida tomada em agosto do ano passado vale para cidadãos de países com alta permanência irregular

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (13), que os turistas que tiverem ingressos para a Copa do Mundo 2026 e forem cidadãos de países que atualmente precisam pagar um caução de turista, estão isentos deste valor, que atualmente é de até US$ 15 mil (ou R$ 75 mil na cotação atual).

A informação foi publicada pela agência de notícias Associated Press, que afirma ainda que apenas os turistas dos cinco países classificados para o torneio dentro da lista estão isentos da taxa. São eles: Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia.

Em agosto do ano passado, o governo Trump anunciou a cobrança da taxa para a concessão de vistos de turismo ou negócios estrangeiros (B1/B2) de países com os maiores índices de permanência irregular. São 50 países na lista geral.

Os solicitantes de visto desses países afetados são obrigados a pagar fianças entre US$ 5 mil e US$ 15 mil, que serão reembolsadas caso o viajante cumpra os termos do visto ou se o pedido for negado.

"Os Estados Unidos estão entusiasmados em organizar a maior e melhor Copa do Mundo da história. Estamos isentando da fiança de visto os torcedores qualificados que compraram ingressos para a Copa do Mundo e optaram pelo sistema Fifa Pass, que permite agendamentos de visto mais rápidos a partir de 15 de abril", disse a Secretária Adjunta de Estado para Assuntos Consulares, Mora Namdar.

O Fifa Pass é solicitado por quem comprou ingressos e não conseguiu agendar a entrevista para a avaliação do visto até o dia 31 de maio. A Copa do Mundo 2026 será sediada por Estados Unidos, Canadá e México, e começa no dia 11 de junho.

Viajantes do Irã e do Haiti ainda estão proibidos de entrarem no país, com exceção de jogadores, técnicos e outros membros da equipe de apoio da Copa do Mundo.

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