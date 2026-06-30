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Copa do Mundo EUA e Bósnia escrevem novo capítulo em jogo de gerações opostas e memórias de Copas distintas Um país que tenta consolidar sua posição como potência emergente no futebol e outro que vive apenas sua segunda experiência em Copas

O encontro entre Estados Unidos e Bósnia-Herzegovina, nesta quarta-feira, às 21h, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026, carrega um peso que vai além do campo. É o primeiro duelo entre as seleções em Mundiais e chega como um recorte raro de histórias cruzadas: um país que tenta consolidar sua posição como potência emergente no futebol e outro que vive apenas sua segunda experiência em Copas.

Para os norte-americanos, o palco é familiar. O país sedia o torneio pela segunda vez e ainda carrega na memória coletiva a campanha de 1994, quando chegou às oitavas de final e parou diante do Brasil. Trinta e dois anos depois, a ambição é clara: ir além daquele marco.

Líder do Grupo D com seis pontos, após vitórias sobre Paraguai (4 a 1) e Austrália (2 a 0) e derrota para a Turquia (3 a 2), a equipe de Mauricio Pochettino chega com confiança e mais descanso, após preservar o elenco na última rodada. Recuperado e novamente pronto para liderar, Christian Pulisic é a principal referência de uma geração que tenta se firmar sob pressão de expectativas crescentes.

Do outro lado, a Bósnia-Herzegovina tenta escrever sua própria linha de consolidação. A seleção comandada por Sergej Barbarez chegou ao mata-mata como uma das melhores terceiras colocadas do Grupo B, após empate com o Canadá (1 a 1), derrota para a Suíça (4 a 1) e vitória decisiva sobre o Catar (3 a 1).

Esta é apenas a segunda participação do país em uma Copa do Mundo, depois da estreia em 2014, quando caiu ainda na fase de grupos. Agora, a classificação ao mata-mata já representa seu melhor desempenho em Mundiais, mas o discurso interno mira mais.

"Tentaremos criar problemas para qualquer equipe. Tentaremos vencer a partida. Temos confiança e coragem para atacar todos em termos de jogo", disse Barbarez.

No centro desse confronto também está um duelo de símbolos. De um lado, Pulisic, 27 anos,, rosto da nova era do futebol norte-americano. Do outro, Edin Džeko, 40 anos, veterano e referência histórica da Bósnia, que ainda busca seu primeiro gol nesta Copa do Mundo.

O cenário ainda traz contrastes importantes fora das estrelas. Os Estados Unidos chegam com mais frescor físico e a possibilidade de gestão de elenco que não existiu na Bósnia na rodada final. Já os bósnios entraram em campo com força máxima na última rodada para garantir a classificação, acumulando maior desgaste.

A arbitragem será brasileira, comandada por Raphael Claus, com os assistentes Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo.

Quem avançar enfrentará o vencedor de Bélgica e Senegal, que também entram em campo nesta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

ESTADOS UNIDOS X BÓSNIA

ESTADOS UNIDOS - Matthew Freese; Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream e Antonee Robinson; Malik Tillman, Tyler Adams, Sergiño Dest, Christian Pulišic e Weston McKennie; Folarin Balogun. Técnico: Maurício Pochettino.

BÓSNIA - Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Šunjic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic e Ivan Bašic; Ermedin Demirovic e Edin Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.

ÁRBITRO - Raphael Claus (BRA)

DATA - 01/07 (Quarta-feira)

HORÁRIO - 21h

LOCAL - Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA)

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