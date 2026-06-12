EUA e Canadá promovem aberturas irregulares da Copa com gafe, Bublé brilhante e Anitta apagada

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Estados Unidos e Canadá deram as boas-vindas à Copa do Mundo 2026 com cerimônias de abertura irregulares nesta sexta-feira, 12, um dia depois de o México ter apresentado um segmento artístico que destacou a riqueza cultural do país, mas pecou por ter sido repleto de playback durante as performances musicais de nomes como Shakira e Maná.



Antes do duelo entre Canadá e Bósnia, no Estádio de Toronto, um breve espetáculo buscou celebrar a identidade canadense. A apresentação destacou os povos originários do país, a exemplo do que os mexicanos haviam feito, e trouxe alegorias inspiradas na rica biodiversidade local, com representações de uma baleia, um alce e um urso-polar.



No meio disso, atuações insossas de cantoras que não cantaram ao vivo - Alessia Cara, Nora Fatehi e Jessie Reyez - e foram prejudicadas por um grande desleixo estético. O principal adereço da apresentação era uma taça gigante, cuja base formada por um tipo de tecido acabou se desmontando.



Tempos depois da gafe, quando as equipes estavam preparadas para entrar no campo, o Canadá se redimiu ao invocar dois de seus filhos mais notórios. Primeiro, Michael Bublé foi brilhante em sua interpretação de Bring It On Home to Me, no qual apostou em uma abordagem suave, requintada e que respeitou a essência soul do clássico de Sam Cooke.

Na sequência, a roqueira Alanis Morissette encantou o público ao cantar o hino nacional canadense. Detalhe: nenhum dos dois astros usou playback, provando que "quem sabe faz ao vivo", como diria Fausto Silva.



Abertura nos Estados Unidos

A cerimônia de abertura realizada no Estádio de Los Angeles, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, também teve duração curta, seguindo a tendência das demais, e começou com um segmento de poucos minutos.



A festividade foi aberta com um espetáculo percussivo e homenagens aos 250 anos da independência norte-americana. Em seguida, o rapper Future subiu ao palco junto da cantora sul-africana Tyla, dando início a uma sequência de participações rápidas dos artistas escalados para a cerimônia.



A sul-coreana Lisa, integrante do grupo de k-pop Blackpink e conhecida também por sua participação na série The White Lotus, apresentou Goals, uma das músicas do repertório oficial da Copa, cuja intenção é celebrar uma mistura de ritmos. A performance contou com a participação do rapper nigeriano Rema e uma aparição apagada da brasileira Anitta. Vestido de branco, o trio exibiu boas coreografias, recorreu excessivamente ao playback e não deixou uma impressão memorável.



A popstar Katy Perry também ficou aquém das expectativas. Ela entrou em cena após o ator Jason Sudeikis, protagonista da série Ted Lasso, convocar as bandeiras das 48 seleções participantes do torneio. Perry interpretou Wonder ao lado de uma simpática criança. Embora o momento tenha sido delicado, soou um pouco bobinho para um evento de tal magnitude.



Quem fez jus à grandeza da Copa foi o duo country contemporâneo Dan + Shay, que entregou uma versão arrebatadora de The Star-Spangled Banner, o hino norte-americano.



Ao fim das três cerimônias de abertura do Mundial, fica difícil apontar qual delas foi a melhor. No balanço geral, prevaleceu a sensação de irregularidade, sem que nenhuma das apresentações conseguisse se impor da maneira esperada. Felizmente, a partir de agora, a bola passa a ser a verdadeira protagonista.

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