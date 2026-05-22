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Copa do Mundo

EUA exige que jogadores da RD Congo se isolem antes da Copa

jogadores congoleses estão concentrados em Liège, na Bélgica, onde já se preparam para o torneio

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Atletas do RD Congo Atletas do RD Congo  - Foto: Ulises Ruiz / AFP

Os jogadores da seleção da República Democrática do Congo (RDC) que vão disputar a Copa do Mundo de 2026 devem permanecer isolados por 21 dias antes de serem autorizados a entrar nos Estados Unidos, devido ao surto de ebola no país africano, informaram autoridades americanas nesta sexta-feira (22).

O diretor-executivo do Grupo de Trabalho da Casa Branca para a Copa do Mundo, Andrew Giuliani, disse ao canal ESPN que as autoridades informaram a Fifa, a seleção congolesa e o governo daquele país sobre a exigência de manter uma "bolha sanitária" na Bélgica.

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Os jogadores congoleses estão concentrados em Liège, onde se preparam para o torneio, que começa em 11 de junho. "Deixamos muito claro para a RDC que eles devem manter a integridade de sua bolha por 21 dias, antes de poderem vir para Houston, em 11 de junho", disse Giuliani à ESPN. "Também deixamos muito claro para o governo da RDC que eles devem manter essa bolha, ou correm o risco de não poderem viajar para os Estados Unidos."

Em declaração enviada separadamente à AFP pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Giuliani reiterou que a prioridade máxima é "a segurança do povo americano, das equipes participantes e dos milhões de torcedores".

No começo desta semana, autoridades americanas indicaram que a seleção congolesa ficaria isenta da proibição temporária de viagem aplicada a pessoas que estiveram recentemente na RDC, em Uganda ou no Sudão do Sul.

"Incentivamos a equipe a proteger seus jogadores de exposições desnecessárias e a manter a integridade de sua bolha, para garantir que possam participar do torneio", disse Giuliani.

A Organização Mundial da Saúde reportou nesta sexta-feira 82 casos e 7 mortes confirmadas por ebola na RDC, além de quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas.

A RDC se classificou para a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após estrear em 1974, quando o país competiu com o nome de Zaire. A seleção deve ter como base a cidade americana de Houston, onde vai disputar em 17 de junho sua primeira partida pelo Grupo K, contra Portugal.

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