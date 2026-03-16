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Futebol Internacional EUA lançam novos uniformes para a Copa de 2026 após críticas de jogadores; veja fotos Design foi desenvolvido com participação do elenco após polêmica com camisas do Mundial de 2022

A United States Soccer Federation e a Nike divulgaram nesta segunda-feira os uniformes que a seleção masculina dos Estados Unidos usará na Copa do Mundo Fifa 2026.

O uniforme principal foi inspirado diretamente na bandeira americana e apresenta listras vermelhas e brancas onduladas atravessando a camisa horizontalmente. Já o modelo de visitante aposta em um tom escuro chamado “obsidiana”, com pequenas estrelas metálicas espalhadas pelo tecido.

De longe, as estrelas são quase imperceptíveis, mas ficam mais visíveis quando vistas de perto e refletem a luz dependendo do ângulo. Segundo Maribeth Towers, vice-presidente de produtos de consumo da federação, o efeito faz com que a camisa pareça diferente conforme a iluminação.

Uniforme da seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026. Foto: Divulgação

— Você vê no campo e depois vê de perto: são quase dois uniformes diferentes — disse ao The Athletic.

Os novos uniformes foram desenvolvidos após críticas internas aos modelos utilizados na Copa do Mundo FIFA 2022, quando parte do elenco reclamou da falta de identidade das camisas. Na ocasião, o uniforme principal era totalmente branco e o reserva trazia um padrão tie-dye azul.

Alguns jogadores chegaram a se recusar a participar de sessões de fotos com os uniformes daquele torneio. O volante Tyler Adams afirmou que o episódio levou o grupo a exigir maior participação nas decisões para 2026.

— Aquilo deu início à conversa. Na próxima vez, vamos ter voz ativa — disse.

Desta vez, cerca de uma dúzia de jogadores participou de entrevistas e testes durante o processo de criação, experimentando tecidos e opinando sobre cores e padrões propostos pelos designers da Nike. Segundo a federação e a Nike, a ideia foi criar dois conceitos diferentes: um uniforme “claramente americano” e outro mais discreto.

A camisa principal aposta no movimento ondulado das listras, inspirado no efeito visual de uma bandeira tremulando. O objetivo era que o design fosse facilmente reconhecido nas arquibancadas durante os jogos da Copa.

Já o uniforme escuro foi pensado também como uma peça de estilo, que pudesse ser usada fora de campo. De acordo com executivos da Nike, os jogadores pediram algo que tivesse aparência semelhante a roupas usadas no dia a dia.

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