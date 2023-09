A- A+

FUTEBOL EUA: Messi dá lucro até para adversários; clube rival usará fama do craque para se promover Joe Mansueto, dono do Chicago Fire, faz de tudo para levar torcedor ao estádio para assistir ao jogo entre seu time e o Inter Miami

De ingressos gratuitos para ver o astro Lionel Messi a pulseiras de LED sincronizadas, o bilionário Joe Mansueto está fazendo de tudo para dar um impulso à sua aposta multimilionária no futebol de Chicago.

O time de Mansueto na Major League Soccer (MLS), o Chicago Fire, está contando com um jogo no mês que vem contra o Inter Miami de Messi para ajudar a acabar com anos de estagnação nos índices de audiência do clube e com algumas das menores taxas de comparecimento na liga dos EUA.

Espera-se que o jogo de 4 de outubro esgote os quase 63.000 lugares do Soldier Field. Em um jogo normal do Chicago Fire, apenas um quarto desses assentos é preenchido, disse Dave Baldwin, o novo presidente de operações comerciais do clube.



O evento está a caminho de se tornar o jogo da temporada regular da MLS de maior bilheteria de todos os tempos, de acordo com um porta-voz da equipe.

"Uma das coisas em que estamos realmente concentrados é usar esse jogo contra o Inter Miami para transformar os torcedores casuais em frequentadores mais assíduos", disse Baldwin em uma entrevista nos escritórios da Bloomberg em Chicago. "Esperamos que, com o passar do tempo, as pessoas que vierem ver Messi se tornem, aos poucos, torcedores do Fire."





Para obter mais receita recorrente com essa partida, qualquer pessoa que comprar um ingresso para a temporada do próximo ano - ou desembolsar até US$ 50.000 por ano por um camarote - receberá ingressos gratuitos para o jogo do Messi, de acordo com Baldwin. O Chicago Fire "já triplicou o número de novos ingressos de temporada vendidos em todo o ano de 2023", disse Baldwin.

Alguns torcedores também terão acesso a estacionamento gratuito, que às vezes pode custar mais do que os próprios ingressos. Além desses benefícios, o Chicago Fire distribuirá cerca de 40.000 pulseiras de LED que acendem ao mesmo tempo para criar um espetáculo visual, semelhante aos usados em shows recentes do Coldplay.

Os ingressos individuais para a partida custam entre US$ 99 e quase US$ 5.000, bem acima da faixa de US$ 22 a US$ 425 da partida disputada em 7 de outubro entre o Fire e o Charlotte FC.

O Chicago Fire é um dos poucos times de futebol dos Estados Unidos a jogar em um estádio de futebol americano, que normalmente tem uma capacidade maior de assentos do que os estádios de futebol. Até 20 de setembro, cerca de 57.000 ingressos haviam sido distribuídos.

Os números destacam os benefícios que as equipes da MLS estão colhendo do enorme impulso que Messi proporcionou desde que entrou para a liga profissional dos EUA em julho. Sua turnê nacional fez com que os preços das partidas disputadas em Dallas, Nova York e outros lugares disparassem. Os ingressos para alguns deles se esgotaram em questão de minutos.

O aumento da receita pode ajudar os proprietários, fazendo com que a avaliação de mais clubes da MLS ultrapasse a marca de US$ 1 bilhão, disse o comissário da MLS, Don Garber, em julho.

O Chicago Fire teve uma avaliação de pouco mais de US$ 535 milhões em 2022, de acordo com o Sportico. Foi a única franquia que não aumentou seu valor de 2021 a 2022, enquanto as equipes de Dallas, Houston, Austin e Miami tiveram um crescimento de dois dígitos.

Mansueto, que fundou a Morningstar e ainda possui cerca de 40% da empresa, assumiu o Fire no final de 2019 em um acordo que avaliou a equipe em cerca de US$ 400 milhões. Em seguida, gastou US$ 65 milhões para transferir o clube de um estádio em Bridgeview para o Soldier Field, e agora investirá outros US$ 100 milhões em um centro de treinamento.

Mas em uma cidade que já tem times conhecidos de beisebol, futebol americano, hóquei e basquete, o futebol ficou para trás.

Mas Baldwin, que entrou para o Chicago Fire em janeiro, está otimista. A receita da equipe está projetada para aumentar este ano em quase 80% e o clube já vendeu 27 camarotes para a próxima temporada, em comparação com nenhum este ano.

O jogo contra o Inter Miami provavelmente será maior do que o amistoso de 2011 contra o Manchester United, que atraiu mais de 61.000 torcedores ao Soldier Field. Além disso, há a Copa do Mundo da FIFA de 2026, que será compartilhada entre os EUA, o Canadá e o México, e a expectativa é de que o esporte fique mais popular entre os americanos.

