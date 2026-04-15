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Copa do Mundo EUA priorizam vistos para torcedores com ingressos para a Copa do Mundo 2026 O sistema, chamado FIFA PASS, agiliza o agendamento, mas não altera critérios de aprovação do visto

Os torcedores brasileiros que já possuem ingressos comprados para a Copa do Mundo 2026, a ser realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, no mês de junho, têm prioridade nas entrevistas para tirar o visto americano, necessário para entrar no país norte-americano.

O processo é realizado a partir do FIFA PASS (Priority Appointment Scheduling System ou, em português, Sistema de Agendamento de Entrevistas Prioritárias), anunciado nesta quarta-feira (15) pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A iniciativa já está disponível para os solicitantes de vistos do Brasil.

O sistema é opcional e voltado apenas para aqueles que já compraram os ingressos diretamente pela FIFA, organizadora do torneio. No entanto, apesar de agilizar o processo, o FIFA PASS não altera os critérios de aprovação do visto e os solicitantes continuam sujeitos aos mesmos requisitos legais e análise rigorosa para a emissão do visto, categoria B1/B2.

O visto é específico para viagens temporárias de até seis meses para negócios, turismo ou ambos.

Os Estados Unidos estão aumentando a capacidade dos seus consulados e devem mobilizar mais de 500 funcionários em todo mundo para atender a demanda da Copa do Mundo 2026.

Como agendar entrevista pelo FIFA PASS

Para agendar a entrevista com prioridade e garantir o visto de visitante antes do torneio, os torcedores com ingressos devem acessar o site da Fifa e fazer o login para enviar o formulário de adesão ao FIFA PASS.

Caso tenha recebido o ingresso pelo recurso de “Transferência de Ingressos da FIFA”, será necessário criar uma conta e aceitar a transferência antes de enviar o formulário.

Logo depois, conclua o processo de solicitação de visto no site da embaixada, selecione o país da sua nacionalidade, preencha o formulário de solicitação de visto DS-160, adicione uma foto atual e pague a taxa do visto.

Por fim, agende a sua entrevista prioritária. Se as informações inseridas no formulário de adesão ao FIFA PASS corresponderem às informações do seu pedido de visto, você conseguirá o agendamento.

Outras informações estão disponíveis no site do governo dos Estados Unidos.

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