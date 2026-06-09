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COPA DO MUNDO EUA revogam ingressos da Copa do Mundo de torcedores do Irã, diz Federação de Futebol do Irã Por meio de um comunicado, a Entedade relata que já havia iniciado o processo de comercialização dos bilhetes

A Federação de Futebol do Irã (FFIRI) informou nesta terça-feira, 9, que a cota de ingressos destinada aos seus torcedores foi cancelada pelos Estados Unidos às vésperas do início da Copa do Mundo. O torneio tem seu jogo de abertura marcado para esta quinta-feira, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca.





Por meio de um comunicado, a federação iraniana afirmou que já havia iniciado o processo de comercialização das entradas e a decisão impossibilita os torcedores que já haviam se planejado a comparecer ao torneio de assistir aos jogos.



"Isso acontece, apesar de muitos torcedores iranianos, confiando no processo oficialmente anunciado, já terem feito os planos necessários para comparecer às partidas. Negar aos torcedores iranianos o acesso à sua cota legal e oficial de ingressos é uma ação contrária ao espírito que rege as competições internacionais e ao princípio da igualdade entre os países participantes", diz parte do texto da nota oficial emitida pela FFIRI.

Jogadores da seleção iraniana. Foto: AFP





Cada federação participante da Copa do Mundo tem direito a receber 8% dos ingressos para cada uma de suas partidas, que será distribuída aos torcedores de acordo com seus próprios critérios. Com o cancelamento da cota dos bilhetes, a entidade que comanda o futebol no Irã não tem como atender os torcedores que foram à Copa.



"Este desenvolvimento levanta sérias questões sobre a interferência de considerações não desportivas e políticas na organização do maior evento de futebol do mundo", disse ainda a FFIRI sobre o episódio.



A federação não informou quem tomou a decisão de reter os ingressos, mas solicitou à Fifa a aderir aos "princípios de neutralidade, imparcialidade e regulamentos estabelecidos" e pediu que problemas extracampo prejudicassem o torneio. Até o momento, nem a entidade máxima que dirige o futebol no mundo e nem os Estados Unidos se manifestaram sobre o caso.



A participação do Irã na competição vem sendo alvo de diversas polêmicas desde a guerra no Oriente Médio. No fim de fevereiro deste ano, os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva militar conjunta contra o Irã, gerando intensos conflitos na região.

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